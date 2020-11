Calciomercato Inter: idea scambio Eriksen-Isco col Real Madrid

Scambio Eriksen Isco – Christian Eriksen non ma hai trovato tanto spazio nella nuova Inter di Antonio Conte. Il tecnico, infatti, ha sempre preferito altre pedine a centrocampo che maggiormente potessero riprendere la sua idea di gioco. Il danese, nel match pareggiato contro l’Atalanta, non è entrato in campo mentre contro il Parma ha giocato solo una sessantina di minuti deludendo molto. Per questo motivo che il centrocampista interista, sempre più fuori dal progetto, potrebbe partire già da gennaio in un vero e proprio clamoroso scambio.

Scambio Eriksen Isco , trattativa molto concreta

Eriksen è sempre più lontano dalla Milano nerazzurra e, come rivelato da Calciomercatoweb.com, potrebbe finire in uno scambio con una squadra spagnola. La squadra in questione è il Real Madrid che proporrebbe nella trattativa Isco. Lo spagnolo era già seguito in passato dalla Juventus che aveva provato l’estate scorsa a prenderlo. Inoltre neanche il fantasista spagnolo sembra essere tanto fondamentalo per Zidane anche se ha giocato nella partita contro il Valencia persa clamorosamente per 4-1.

Dopo 7 anni con la maglia dei blancos , Isco potrebbe essere ai saluti finali con il Real. Per la stampa spagnola, però il giocatore a gennaio non lascerà la Spagna. Il suo contratto, infatti, ha una scadenza fissata per il 2022 e potrebbe continuare la sua avventura nonostante sia sempre poco utilizzato. In passato molte squadre hanno pensato di accaparrarselo. Tra queste anche l’Everton di Carlo Ancelotti , che lo ha gia allenato, si era intromesso per il giocatore ma alla fine aveva deciso di rimanere nella capitale spagnola.

La formula che potrebbe trovare d’accordo tanto l’Inter come il Real Madrid è il prestito. L’ex Tottenham ha corteggiatori anche in Germania tra cui Bayern Monaco e l’Herta Berlino. Per questo motivo che l’Inter non può lasciarsi scappare un occasione del genere.

