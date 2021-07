Empoli: scoppia il focolaio di contagi Covid-19 in ritiro

Sei contagiati e amichevoli annullate. L’Empoli è la seconda squadra di Serie A ad accusare un focolaio nel proprio ritiro.

Siamo tutti in attesa della riapertura delle attività chiuse a causa del Covid e, in particolar modo, di rivedere gli stadi pieni di gente in festa per supportare la propria squadra, ma nonostante ciò, il pericolo di una nuova ondata della pandemia è più vivo che mai.

Dopo lo Spezia, squadra che ha rilevato almeno 15 soggetti del gruppo squadra affetti da positività al Covid, anche l’Empoli si aggiunge alla lista delle rose costrette a ridefinire il proprio ritiro.

Il club toscano, tornato quest’anno a giocarsi le proprie carte nel campionato maggiore, è il secondo club di Serie A ad evidenziare un focolaio nel proprio gruppo.

Sono 6 i positivi e tanto basta per annullare gli impegni programmati nel breve termine come l’amichevole che si sarebbe dovuta tenere a Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli.

I casi sono subito stati posti in isolamento, in attesa di nuovo ordine, e la squadra sta continuando la propria preparazione a porte chiuse.

Proprio qualche giorno fa, la squadra di Andreazzoli aveva svolto la prima dose del vaccino Pfizer che non è stata sufficiente a scongiurare il pericolo.

Adesso, l’allenatore romano, dovrà aspettare il 28 luglio per capire se la squadra è pronta a giocare l’amichevole contro il Pontedera o aspettare ulteriori segnalazioni per dare finalmente il via alla propria stagione.

