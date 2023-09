Video Gol Highlights Empoli – Inter 0-1 e Sintesi 24-09-2023

Video Gol e Highlights di Empoli – Inter 0-1, 5° giornata Serie A 2023/24: decide Dimarco ad inizio ripresa con un perla di sinistro.

Nerazzurri che espugnano Empoli e si trovano in testa solitari alla classifica. L’unica formazione che sembra in grado di rimanergli dietro è il Milan, vittorioso in casa contro il Verona. Un match controllato sin dall’inizio con poche sbavature e diverse occasioni create per aumentare il punteggio. Punteggio pieno e ruolo di prima candidata allo scudetto in questa stagione.

Empoli che perde ancora, quinta sconfitta, zero punti così come sono zero le reti segnate fino ad ora. Situazione che non si sblocca e comincia a farsi preoccupante.

Empoli-Inter, 5° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Empoli – Inter 0-1:

Nerazzurri che provano a trovare subito il vantaggio. Ci prova Calhanoglu con una conclusione da fuori area, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.

Quindi, ci prova ancora Frattesi servito da Thuram, il cui tiro termina ancora alto. Al decimo minuto colpo di testa di Darmian da ottima posizione, con Ismajli che salva sulla linea.

Ci provano ancora Dimarco e Calhanoglu a stretto giro di posta, con il primo che trova Berisha a distendersi e mettere in angolo. Il secondo, invece, spedisce il pallone sopra la traversa.

A dieci minuti dal termine rete annullata a Thuram per fuorigioco, in cui si è trovato al momento della spizzata di testa di Frattesi su cross di Calhanoglu

Prima del termine della prima frazione c’è ancora il tempo per una conclusione di Bastoni su assist di Martinez con il pallone che esce di poco alla sinistra di Berisha.

Ripresa che inizia ancora con i nerazzurri aggressivi. Prima, però, si fanno vedere i padroni di casa con Shpendi che prova una conclusione da fuori area che non impensierisce Sommer.

A questo punto entra in cattedra Dimarco. Prima prova una conclusione con il sinistro ma trova Berisha attento a rispondere.

VANTAGGIO DELL’INTER! Quindi riesce a concludere in maniera spettacolare su rinvio della difesa di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra. Una botta di collo esterno che trova l’angolino alto della porta. Nulla da fare per Berisha!

Poco dopo il decimo minuto altra occasione per gli ospiti. Palla di Martinez per Thuram, il quale controlla la sfera, finta di calciarla per poi piazzarla, ma Berisha comprende e smanaccia in angolo.

Verso la metà del tempo, punizione battuta da Dimarco, pallone che termina sulla testa di Pavard che prova a colpire, ma la sfiora soltanto permettendo un facile intervento a Berisha.

Punizione dai 25 metri per i padroni di casa a metà del tempo. Il pallone termina poco sotto la traversa, ma Sommer è reattivo e smanaccia in calcio d’angolo.

Verso l’ottantesimo minuto di gioco una gran botta di Thuram dalla stessa distanza con cui ha battuto Maignan nel derby, ma questa volta la sfera termina fuori.

Per un problema muscolare di Arnautovic i nerazzurri negli ultimi minuti devono tenere palla ed evitare rischi.

Prima del fischio finale occasione per i padroni di casa con Fazzini che si iniziativa di calcio d’angolo, prova una conclusione, ma il pallone esce abbondantemente dallo specchio della porta!

Highlights e Video Gol di Empoli – Inter 0-1:

Tabellino di Empoli – Inter 0-1:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Luperto, Ismajli (51′ st Walukiewicz), Pezzella; Marin (69′ st Fazzini), Ranocchia (69′ st Grassi), Maleh; Baldanzi; Cambiaghi (79′ st Mattia Destro), Shpendi (79′ st Matteo Cancellieri). Allenatore: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (71′ st De Vrij); Darmian, Frattesi (71′ st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (82′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (72′ st Marko Arnautovic), Thuram (81′ st Sanchez). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 51′ st Dimarco

Assist:

Ammoniti: Acerbi (I), Pezzella (E), Maleh (E), Bastoni (I)

Espulsioni: –