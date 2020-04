Emergenza Coronavirus, UEFA: ipotesi conclusione Champions e Europa League in 3 settimane ad agosto

La UEFA starebbe pensando di riprendere la Champions League e l’Europa League ad agosto. Le due coppe europee si concluderebbero in tre settimane, ma si disputerebbero solo al termine dei campionati

Tutte le strade portano a Roma, si dice in Italia. Nel caso di FIFA e UEFA, tutte le decisioni portano a riprendere e concludere i campionati nazionali, che altrimenti collasserebbero in una crisi economica che rischia di far implodere tutto il sistema.

Eppure, questa maledetta emergenza dovuta al pericolo e alla diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, non ucciderà il calcio europeo ed internazionale, come dimostrato dalle diverse decisioni ed iniziative prese da FIFA e UEFA tra rinvio di competizioni per nazionali e nuovi regolamenti di calciomercato.

Inoltre, dare priorità ai campionati non significa che le coppe europee non riprenderanno. Infatti, la UEFA ha comunque intenzione di completare le edizioni 2019-2020 di Champions League e Europa League.

Tra le tante ipotesi che si stanno vagliando, le due più verosimili sono:

disputare la Champions League e l’Europa League contemporaneamente ai campionati, magari alternando o invertendo i turni infrasettimanali nei weekend

disputare la Champions League e l’Europa League solo dopo la conclusione dei campionati

Riguardo la seconda ipotesi, è importante ricordare che la FIFA ha spostato la deadline per la conclusione ufficiale della stagione calcistica 2019-2020 al 3 agosto, nonostante ci siano problemi riguardo possibile proroga ai contratti in scadenza il 30 giugno.

In tal senso, è evidente che lo spostamento dell’apertura della sessione di calciomercato estiva dal 1 luglio a data da destinarsi è l’unica opzione possibile per non creare ulteriori problemi burocratici e contrattuali.

Comunque, tornando alla seconda ipotesi, essa permetterebbe alla UEFA di completare la Champions League e l’Europa League in tre settimane, praticamente dal 3 al 24 agosto, sempre considerando l’ormai certo spostamento dell’inizio della stagione 2020-2021 di uno o più mesi.

Infine, tenendo conto che le partite saranno quasi sicuramente tutte svolte a porte chiuse, decisione che potrebbe essere prorogata anche per le prime settimane della prossima stagione, forse fino a Natale, la UEFA continua a lavorare sulle tre ipotesi:

Final Eight

Final Four

Gare secche

Con le Final Eight, si dovrebbero recuperare gli ottavi mancanti e poi le qualificate ai quarti si sfiderebbero in gare secche, forse in un’unica sede, ma bisogna capire quale città si possa prendere la responsabilità di ospitare e riunire otto squadre.

Con le Final Four, ovviamente le coppe europee riprenderebbero direttamente alle semifinali e si giocherebbero i turni d’andata e ritorno, per un totale di undici partite in tre settimane, probabilmente sempre in un’unica sede.

In questo caso, il problema più grande sembra essere rappresentato dall’impossibilità di scegliere o i parametri di scelta delle squadre, in maniera del tutto arbitraria e senza il risultato del campo, che si dovrebbero qualificare alle semifinali.

Infine, la terza ipotesi è disputare tutte le partite restanti a gara secca, recuperando ovviamente gli ottavi e continuando con i quarti e i restanti turni, per un totale di undici partite da disputare sempre in tre settimane.

