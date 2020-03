Emergenza Coronavirus, Premier League difficilmente si concluderà: Liverpool campione o stagione annullata?

Con la sospensione del campionato per via dell’emergenza Coronavirus, la Premier League potrebbe non concludersi. Sono solo due le ipotesi varate dalla Premier: stagione annullato o titolo al Liverpool.

L’emergenza Coronavirus è stata capace di fermare tutti i campionati europei e le varie federazioni stanno cercando di prendere delle decisioni su come terminare i propri campionati, tra sospensioni definitive, titolo assegnato in base alla classifica o ipotesi play-off (come si sta pensando per la Serie A ndr.)

In Premier League sono solo due le ipotesi che si stanno prendendo in considerazione. La lega inglese è conscia che difficilmente potrà terminare la propria stagione e sarebbe pronta a sospendere in maniera definitiva il campionato, decidendo se assegnare il titolo o meno.

In caso di assegnazione del titolo, la Premier farebbe fede alla classifica attuale che vede il Liverpool in testa con grande margine. I Reds potrebbero dunque festeggiare comunque la vittoria del campionato che aspettano da tempo, mentre Leicester, Chelsea e Manchester United sarebbero qualificati per la Champions League (salvo ricorso vinto dal City riguardo la squalifica dell’UEFA ndr.)

Tuttavia, la Premier sta pensando anche di annullare il campionato, non assegnando il titolo al Liverpool. Una decisione che di sicuro scontenterebbe i Reds e tutti i suoi tifosi che ormai è quasi una vita che aspettano finalmente di poter vedere la loro squadra torna a vincere in Inghilterra.

Sono queste le due strade percorribili da parte della Premier League ed al momento si va verso l’assegnazione del titolo al Liverpool in base alla classifica attuale. Inoltre, non ci sarebbe alcuna retrocessione con Norwich, Aston Villa e Bournemouth che sarebbero quindi salve.

Nonostante ciò, sarebbero comunque promosse dalla Championship Leeds e West Bromwich Albion, con la Premier League 2020-2021 che sarebbe quindi a 22 squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA