Emergenza Coronavirus, ipotesi calendario ripresa Champions e Europa League: dal 2 al 29 agosto

Secondo il nuovo ipotetico calendario della UEFA per la ripresa delle coppe europee dopo l’emergenza Coronavirus, la Champions League ricomincerebbe il 7-8 agosto e la finale si giocherebbe il 29 agosto, mentre l’Europa League riprenderebbe il 2 o il 3 agosto e la finale si disputerebbe il 27 agosto

Il futuro del calcio europeo sarà deciso questa settimana. Infatti, tra martedì 21 e giovedì 23 aprile è previsto la riunione decisiva tra la UEFA, l’ECA, le Leghe europee e le Federcalcio nazionali per discutere riguardo un nuovo calendario per le coppe europee.

D’altronde, seppur si sia data priorità assoluta alla conclusione dei campionati nazionali per motivi economici, visto che il calcio è entrata in una crisi profonda per la sospensione delle competizione per la pandemia sanitaria del Coronavirus, al secolo Covid-19, c’è comunque la volontà di completare anche la Champions League e l’Europa League.

In tal senso, le due coppe europee verrebbero disputate solo al termine dei campionati, che potrebbero concludersi a luglio, in una fascia temporale che è indicata nel mese di agosto, interamente dedicato quindi alla Champions League e all’Europa League, senza modificare il format del regolamento, quindi conservando i turni di andata e ritorno.

L’importante, comunque, è rispettare la nuova deadline, che sembrerebbe essere stata spostata al 31 agosto, altrimenti il rischio di pregiudicare la prossima stagione risulterebbe molto elevato.

In tal senso, la Champions League potrebbe riprendere tra il 7 e l’8 agosto, quando si disputerebbero le restanti sfide di ritorno degli ottavi di finale ancora rimaste, per poi dare spazio ai quarti di finale tra l’11 e il 15 agosto, alle semifinali tra il 18 e il 22 agosto, fino alla finale, prevista il 29 agosto all’Ataturk di Istanbul.

Invece, l’Europa League potrebbe iniziare prima, il 2 o il 3 agosto, con le sfide di andata degli ottavi di finale, che si concluderebbero il 6 agosto, mentre i quarti si disputerebbero tra il 10 e il 13 agosto, le semifinali sarebbero previste tra il 27 e il 20 agosto e la finale si giocherebbe il 27 agosto all’Arena di Danzica.

