Emergenza Coronavirus, intesa Lega Serie A: il 4/4 ripresa allenamenti

Serie A, ripresa allenamenti dal 4 aprile: le società cercano l’accordo

Il Coronavirus continua il suo corso e, nonostante non vi siano ancora le giuste condizioni per tornare alla tanto attesa normalità, le società calcistiche tentano di andare oltre i dubbi e le incertezze del momento ipotizzando, la data relativa alla ripresa degli allenamenti.

Nonostante, in questo momento, sia difficile andare ben oltre le ipotesi i club di serie A che, nelle ultime ore si sono riuniti in videoconferenza, avrebbero siglato un protocollo d’intesa in base al quale la ripresa degli allenamenti sarebbe stata fissata al 4 aprile. Una data che per i medici sportivi rappresenterebbe il primo momento utile per poter scendere in campo.

Una giorno di rientro uniforme per tutte le squadre e che invece, in un primo momento, ha fatto nascere non pochi dissidi all’interno della Lega dato che il contagio da COVID-19 ha colpito in misura strettamente diversa i vari club.

Nello specifico, visioni differenti tra chi, come Marotta appoggiato dall’Assocalciatori, vorrebbe prolungare i tempi ai fini di una maggiore tutela e chi invece come il Presidente Lotito insieme a De Laurentiis ed al presidente della Lazio, vorrebbero riprendere al più presto.

Nella riunione in conference call tenutasi questa mattina tuttavia i disaccordi sembrano essere superati e la decisione è che si tornerà in campo il 4 aprile, ovvero il giorno dopo quello consigliato dalla Federazione dei medici sportivi.

A prevalere è dunque la linea attendista, una scelta saggia da parte delle squadre che, data l’evoluzione della pandemia, hanno riconosciuto come ancora non ci siano le condizioni adatte per riprendere al più presto le attività ed hanno scelto di dare priorità alla salute.

Il ritorno in campo verrà fatto ovviamente con le dovute precauzioni: i giocatori si alleneranno a secco e divisi in piccoli gruppi, l’accesso agli spogliatoi avverrà in maniera cautelare mentre le sedute collettive sono previste al 15 aprile.

