Emergenza Coronavirus: il Parlamento chiede a Spadafora e al CONI di assegnare i titoli in tutti gli sport

Il Parlamento ha chiesto al Ministro dello Sport Spadafora e al CONI di assegnare i titoli in tutti gli sport italiani, compresa la Serie A. L’avvertimento di Ceferin, però, spaventa le società italiane.

Mentre la Lega Calcio sta facendo di tutto per riprendere il campionato, la questione Serie A è arrivata fino all’interno del Parlamento dove si sta cercando di chiudere anzitempo la stagione sportiva.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, i senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un’interrogazione al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. In questa interrogazione, i due senatori hanno chiesto di seguire l’esempio del Belgio e di chiudere definitivamente il campionato di Serie A.

Inoltre, è stato chiesto al Ministro dello Sport di proporre al CONI e alle varie federazioni sportive di assegnare i titoli a tutte le società che si trovano in testa nelle proprie competizioni. Lo scudetto, dunque, è diventato anche questione politica, ma attualmente è difficile possa essere accolta simile richiesta.

La Lega Calcio sta facendo di tutto per riprendere e concludere la stagione, con molti club intenzionati anch’essi a continuare il campionato. La soluzione di sospendere in maniera definitiva il campionato non è contemplata dalla Lega, non solo perché sarebbe un danno economico non indifferente, ma anche per l’avvertimento del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin.

Nei giorni scorsi, infatti, Ceferin ha invitato i paesi europei a non seguire la linea adottata dal Belgio, pena l’esclusione dalle competizioni europee. Un avvertimento che ha preoccupato non poco i club italiani che non vogliono restare fuori dalle coppe il prossimo anno.

