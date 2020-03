Emergenza Coronavirus: il Chelsea dona il Millennium Hotel al personale sanitario

Emergenza Coronavirus: il Chelsea di Roman Abramovich mette a disposizione dei medici, in forma gratuita, le stanze del Millennium Hotel.

L’emergenza Coronavirus ha raggiunto, purtroppo, anche il Regno Unito e quindi la città di Londra. L’Inghilterra, in questi giorni, ha fatto registrare un aumento di casi di contagio da Covid-19 e il lavoro, per il National Health Service (il servizio sanitario d’oltremanica), sta sfortunatamente aumentando.

Una situazione che la Gran Bretagna aveva forse sottovalutato all’inizio (Ancelotti lo aveva sottolineato giorni fa) e che ora è costretta ad affrontare in fretta e furia. Le possibilità, che il Regno di sua Maestà vada incontro ad uno scenario simile a quello italiano, sono molto alte.

Foto del proprietario del Chelsea Roman Abramovich, fonte “Twitter”

Ad ogni modo il paese si sta adoperando affinché l’emergenza Coronavirus venga affrontata nel modo più giusto e con le misure necessarie. Ed è in questo senso che è giusto menzionare il bel gesto messo in atto dal presidente del Chelsea, Roman Abramovich il quale ha messo a disposizione gratuitamente (coprirà lui tutte le spese), per il personale sanitario, tutte le stanze necessarie del suo Millennium Hotel.

Molti dottori e infermieri saranno infatti costretti a lunghi turni di lavoro e per molti di essi sarà difficile, se non impossibile, tornare a casa. Dunque, per evitare ai professionisti della sanità lunghi spostamenti in un momento così delicato, il Chelsea ha deciso encomiabilmente di offrire, per almeno due mesi, tutte le stanze del sopracitato hotel.

Un gesto, come detto prima, molto bello e sicuramente apprezzato in uno scenario triste e surreale come quello attuale. Un gesto vero che va ad ottenebrare quello di sciacalli e meschini che nei giorni scorsi, giocando sulla salute e sulla vulnerabilità psicologica delle persone, avevano creato una fake news ad hoc secondo cui Cristiano Ronaldo avesse concesso la trasformazione in ospedali dei suoi hotel.

©RIPRODUZIONE RISERVATA