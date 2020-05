Emergenza Coronavirus, decisione Merkel: ripresa Bundesliga a metà maggio

La riapertura del campionato tedesco potrebbe servire da modello per l’ Italia, l’ Inghilterra e la Spagna.

Bundesliga

Oramai ufficiale la riapertura del massimo campionato tedesco e della Zweite Liga, ovvero la serie cadetta, entrambi sospesi il 13 marzo scorso proprio su indicazione del governo centrale.

Non mancano le precisazioni da parte del governo, nella figura della sua Cancelliera Angela Merkel, la quale specifica come risulterà necessario, per il buon esito della ripresa, attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza del protocollo sanitario.

I giocatori quindi verranno testati e le squadre dovranno anche trascorrere del tempo in quarantena prima di tornare in campo, che con ogni probabilità avverrà venerdì 15 maggio; nell’ anticipo serale della 26 ª giornata tra il Fortuna Düsseldorf e il Paderbon.

In Bundesliga attualmente comanda il Bayern Monaco con 55 punti, seconda a 51 il Borussia Dortmund, terzo segue il Lipsia a 50; insomma un campionato ancora tutto da decidere.

Nell’ entusiasmo generale l’ad della Lega tedesca (Dfl), Christian Seifert, ringrazia tutte le autorità politiche per la fiducia e la sensibilità dimostrata nel valutare le dinamiche, che con ogni probabilità avrebbero addirittura minato l’esistenza di alcuni club.

Ecco quindi che alla finestra in attesa dei risvolti di tale decisione, potrebbero esserci i campionati tra cui la seria A che ancora stentano a livello decisionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS