Emergenza Coronavirus: cosa fare fino al 3 aprile

Emergenza Coronavirus: tutte le disposizioni da seguire da qui fino a venerdì 3 aprile 2020. Vogliamoci bene, restiamo a casa.

Vorremmo parlare di sport, di calcio. Vorremmo analizzare la 26° giornata di campionato che, tra porte chiuse e giuste restrizioni, è comunque andata in archivio. Vorremmo tanto farlo, ma non lo faremo. Oggi come oggi, lo sport, tra cui anche il nostro amato calcio, va messo da parte: c’è un’emergenza Coronavirus da combattere e fronteggiare.

Un’emergenza inizialmente sottovalutata, ma che purtroppo adesso tocca tutti noi. La vita di noi italiani, almeno fino al prossimo 3 aprile, non sarà più la stessa: avremo degli obblighi sociali e morali da seguire e rispettare (sebbene li avessimo già), pertanto consapevoli della grave situazione che stiamo vivendo, facciamo la scelta giusta: RESTIAMO A CASA.

Emergenza Coronavirus: le disposizioni da seguire fino al 3 aprile

Vista l’emergenza Coronavirus che regna in Italia, la quale, da ieri sera, è interamente zona rossa, sentiamo la necessità, nonché l’obbligo di sottolineare a tutti i cittadini le disposizioni da seguire da qui fino al prossimo 3 aprile.

Almeno un metro di distanza dalle altre persone

Vietati gli spostamenti se non per ragioni lavorative, di necessità o di salute

Si potrà uscire per allenarsi, per passeggiare, evitando però gli assembramenti di persone

Si potrà uscire per andare a fare la spesa presso i supermercati che saranno aperti regolarmente anche nel weekend (solo i centri commerciali saranno chiusi sabato e domenica)

Ovviamente non ci saranno messe e funzioni religiose di ogni tipo e palestre, piscine, pub, asili nidi, scuole, università, biblioteche, scuole di ballo, musei, cinema e centri benessere saranno chiusi. Solo bar e ristoranti, dove possibile, potranno restare aperti, seguendo comunque le vigenti disposizioni (distanza di un metro tra un tavolo e l’altro e niente servizio al banco), dalle 06:00 alle 18:00.

Inoltre, cosa non meno importante, chi violerà queste disposizioni rischierà fino a 3 mesi di carcere e una multa pari a 206 euro, con pene più gravi in caso di falsa autocertificazione o di fuga dalla zona di quarantena.

