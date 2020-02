Pronostico 26^ giornata Serie A, 29/02-1-2/03/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 26^ Giornata di Serie A Sabato 29 Febbraio, Domenica 1 e Lunedì 2 Marzo 2020.

7^ di ritorno che sfora il weekend per la Serie A, dal Sabato al Lunedì.

3 anticipi del Sabato, prima alle 15 la prova di fuga della Lazio che contro il Bologna del grande ex Mihajlovic prova a prendersi la vetta in solitaria almeno momentaneamente in attesa del Derby d’Italia.

Alle 18 Udinese-Fiorentina è sfida più aperta che mai. Poi alle 20:45 il Napoli reduce dalla buona prestazione contro il Barcelona ospita un Torino ancora non uscito dalla crisi.

Poi 6 gare domenicali.

Come sempre si comincia alle 12:30, con il Milan che in lenta ma costante ripresa ospita il Genoa al suo secondo lunch match consecutivo – dopo quello di Domenica scorsa, sconfitta 2-3 in casa dalla Lazio.

Poi le consuete 3 gare delle ore 15. Molto interessante Lecce–Atalanta, autentico big match fra i salentini in netta ripresa e la lanciatissima Dea ancora in sbornia da Champions League.

Poi l’ennesimo Derby emiliano Parma-Spal e per concludere il Sassuolo che ospita un Brescia in emergenza.

Alle 18 Cagliari–Roma è sfida fra squadre che provano a uscire da una crisi, con i giallorossi che son passati agli ottavi di finale di Europa League dove però non avranno vita facile contro il Siviglia.

Chiude la Domenica di campionato il posticipo serale delle ore 20:45, l’attesissimo Derby D’Italia, Juventus–Inter sfida al vertice densissima di significati, e per la prima volta, tristemente, a porte chiuse.

Il turno di campionato si chiude, come anticipato, con il posticipo del Lunedì, in cui una Sampdoria in netta difficoltà prova a tenersi fuori dalla zona calda ospitando la rivelazione Verona.

Pronostici 26^ giornata Serie A Sabato 29/02/2020.

Pronostico Lazio-Bologna ore 15:

Il turno di campionato inizio all’Olimpico con una sfida dal sapore meravigliosamente amarcord, con i biancocelesti che ospitano i felsinei del loro grande ex Mihajlovic.

Lazio sempre più aquila sulle ali dell’entusiasmo, dopo la rocambolesca sofferta vittoria di Genova, e con un successo in questo match raggiungerebbe la vetta della classifica in solitaria.

Di certo momentaneamente, poi bisognerebbe attendere l’esito di Juve-Inter.

Bologna che è sembrato in ripresa dopo il bel pari raggiunto al fotofinish contro l’Udinese, con Palacio in pieno recupero.

Risultato con il quale i felsinei hanno dimostrato il loro spirito battagliero del non arrendersi mai, tipico del loro leader.

Da aspettarsi un match molto aperto nel quale entrambe le squadre si impegneranno a dovere.

Pronostico Gol +Ov2.5

Alternativa 1X+Gol

Pronostico Udinese-Fiorentina ore 18:

Una Udinese che non sa più vincere – non accade dal 12 Gennaio – ospita una Fiorentina a sua volta altalenante.

Friulani reduci comunque da 3 risultati utili di fila.

E seppur si tratti di 3 pareggi, contro Verona, Brescia e Bologna son comunque state tre gare molto ben giocate dalla banda di Gotti, che avrebbe potuto anche vincere.

La Fiorentina dal canto suo è in fase di ripresa ma altalenante, dopo 3 sconfitte di fila ha trovato 2 risultati utili, dopo il netto 1-5 in casa Samp ha trovato il buon pari contro il Milan.

Due squadre in cerca di una quadratura, difficile pronosticare, potremmo aspettarci una gara di reciproco studio e prudenza cioè non molti gol.

Pronostico Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Napoli-Torino ore 20:45 :

I partenopei sono in crescita e la ottima prova contro il Barcelona in Champions League – prima gara di Gattuso da allenatore nella massima competizione europea – ne è seria dimostrazione.

Anche le pesanti tensioni interne sembrano rientrate dopo le ultime buone prestazioni.

Vedasi ad esempio Dries Mertens, un separato in casa fino a poche settimane fà e ormai tornato in auge dopo aver raggiunto Hamsik in testa alla classifica cannonieri della storia del club.

Il Toro non vede pace, neanche il nuovo cambio tecnico con l’arrivo di Longo al posto di Mazzarri sembra aver sortito risultati sperati.

6 sconfitte di fila fra Serie A e Coppa Italia e vittoria che manca dal 12 Gennaio – curiosamente proprio come l’Udinese – 1-0 casalingo al Bologna firmato Berenguer.

Allo stato attuale dei fatti difficile pensare a una reazione dei granata proprio in questo match, i partenopei potrebbero dilagare.

Pronostico 1X + Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostico 26^ giornata Serie A Domenica 01/03/2020

Pronostico Milan-Genoa ore 12:30 :

La Domenica di Serie A si apre in un San Siro ancora deserto causa coronavirus.

I rossoneri in cerca di conferme dopo le buone prestazioni post-disastro-Derby della Madonnina – rimonta da 0-2 a 4-2 contro i cugini nerazzurri.

3 gare con 1 vittoria e 2 pareggi nei quali obiettivamente i rossoneri avrebbero potuto ottenere di più – contro la Fiorentina in campionato e, prima ancora, la semifinale di Coppa Italia contro la Juve.

Milan atteso appunto dal return match in casa dei bianconeri di Mercoledì, un impegno importante che potrebbe condizionare questa sfida contro la banda di Nicola.

Un Grifone apparso in netta ripresa, anche e nonostante la sconfitta contro la Lazio nello scorso lunch match, in cui i liguri non hanno mai mollato.

E c’è da credere che non lo farà neppure contro i rossoneri, i quali, come detto, potrebbero avere la testa già allo Stadium.

Pronostico X + Gol

Alternativa Ov1.5

Pronostico Lecce-Atalanta ore 15:

Una supersfida fra due squadre fortemente motivate seppur con ambizioni assai diverse.

Dopo un inizio di stagione altalenante e complicato la banda di Liverani è in fase di ripresa, anche se la pesante sconfitta in casa della Roma brucia ancora.

Comunque come detto i pugliesi han risollevato le sorti di una stagione che sembrava indirizzata verso un veloce ritorno in Serie B.

Specie in casa ormai han preso un buon ritmo, con le belle vittorie contro Torino e Spal.

Dall’altra parte la Dea del Gasp è ancora nel vortice della Champions League – strepitoso 4-1 nell’andata degli ottavi a san Siro sul Valencia.

Ma che non molla la presa neanche in campionato, nel quale si rituffa dopo il forzato riposo dello scorso turno nel quale avrebbe dovuto ospitare il Sassuolo.

Insomma è lecito attendersi un match aperto e combattuto nel quale ognuna delle due proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Pronostico Gol + Ov3.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Parma-Spal ore 15:

Ennesimo derby dell’Emilia-Romagna di questo campionato.

In un Tardini a porte chiuse la banda di D’Aversa proverà a confermare l’ambizione della salvezza tranquilla contro i ferraresi di Di Biagio di contro sempre più nel baratro dell’ultimo posto.

Per i ducali è il secondo Derby dell’Emilia-Romagna consecutivo, dopo aver saltato la gara di Torino Domenica scorsa, preceduta dal match vinto 0-1 in casa del Sassuolo.

Gol partita del redivivo figliol prodigo Gervinho, ormai perdonato e rientrato nelle grazie dell’ambiente parmense.

Spal ancora sconfitto nello scorso turno dalla Juventus nonostante una discreta prova.

Difficile prevedere una debacle dei padroni di casa.

Pronostico 1X+Un2.5

Alternativa Un2.5

Pronostico Sassuolo-Brescia ore 15:

In un Mapei stadium deserto bella sfida di medio-bassa classifica.

Neroverdi di De Zerbi lontani ben 7 punti dalla zona calda e intenzionati a rimanerci.

Dall’altra parte la banda di Lopez, cambio tecnico che ha migliorato un pò il gioco ma non i risultati, la vittoria manca da ben 10 turni, dal 3-0 al Lecce l’anno scorso, il 14 Dicembre.

Servirebbe uno scossone quindi alle Rondinelle, e chissà che non possa arrivare proprio in questo match. Anche se i neroverdi in generale vanno bene in casa, sconfitta contro il Parma a parte.

Pronostico 1X+Un2.5

Alternativa Un2.5

Pronostico Cagliari-Roma ore 18:

E’ sfida fra squadre che provano a uscire da una crisi di abulia tattica e di risultati magri.

La banda di Maran non vince dallo scorso anno, era addirittura il 5 Dicembre, 2-1 casalingo sulla Sampdoria.

Giallorossi con qualche certezza in più dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Gent secondo in classifica in Belgio.

Il gioco però scarseggia ancora per Fonseca, sul piano del ritmo e dell’organizzazione.

Il sofferto pari in Belgio potrebbe indicare l’exploit 4-0 contro il Lecce come un caso isolato.

Giallorossi quindi in cerca di conferme in questa trasferta.

Pronostico X2 + Gol.

Alternativa Ov2.5.

Pronostico Juventus-Inter ore 20:45 :

Derby d’Italia quanto mai denso di significati: il primo con Conte dall’altra parte della barricata, il primo della storia a porte chiuse, di nuovo indicativo dei piani alti della classifica.

Anche se la vetta è lontana per l’Inter e la Juve potrebbe doverla inseguire in questo match, in caso di vittoria della Lazio sul Bologna.

Bianconeri reduci dalla scialba prestazione e annessa sconfitta in Champions a Lione, risultato che ha minato certezze e creato tensioni interne- Sarri ormai nell’occhio del ciclone.

Oltre ad aver depositato sulle gambe dei giocatori le tossine di una trasferta europea appunto decisamente tossica.

Tutti fattori che potrebbero giocare a favore dei nerazzurri, che dal canto loro hanno una partita in meno sulle gambe – han dovuto saltare la gara con la Samp della scorsa giornata.

Nerazzurri che dal canto loro invece han superato il loro turno di Europa League, seppur di misura e a fatica contro un avversario ben meno quotato, il Ludogorets pluricampione di Bulgaria.

Sconfitto 2-1 in una San Siro deserta nel return match dei sedicesimi della competizione.

Altro fattore che non gioca per la Juve: i bianconeri han vinto l’andata, e non vincono entrambi i Derby d’Italia di campionato precisamente dalla stagione 2011/2012.

Fattori a parte, la Juve è sempre la Juve, e potrebbe arrivare a questo match carica di grinta e motivazioni, quelle di ritrovare la vetta e riprendere terreno dopo le recenti prestazioni non all’altezza.

Pronostico Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico 26^ giornata Serie A Lunedì 02/03/2020

Pronostico Sampdoria-Verona ore 20:45 :

A Marassi la Samp di Ranieri prova a riprendere terreno dopo la pesante sconfitta casalinga 1-5 contro la Fiorentina e con un turno di riposo sulle gambe avendo saltato l’Inter settimana scorsa.

Il Verona di Juric autentica rivelazione di questo campionato ha saltato il match casalingo contro il Cagliari Domenica scorsa ed è ancora in sbornia per la vittoria sulla Juve.

Cui ha fatto seguito la buona prova con pari senza gol contro l’altra bianconera, l’Udinese.

Tuttavia la Samp sarà motivata dall’obiettivo di rimanere fuori dalla zona calda, e potrebbe fornire una prova d’orgoglio. Il Verona, tuttavia, non tirerà indietro la gamba.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa X2

