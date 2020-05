Emergenza Coronavirus: calciatori Premier League contro ripresa allenamenti

La Premier League si prepara per la ripartenza, ma deve fare i conti con i malumori interni. Molti giocatori si sono opposti al ritorno in campo. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non è affatto passata e molti atleti sono preoccupati. Su tutti, Aguero e Rose hanno esternato perplessità contro la ripresa degli allenamenti

La ripresa del calcio è un tema molto sensibile, comune a gran parte dei peasi europei. Dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus, le varie federazioni stanno lavorando per la ripartenza dei campionati. A tener banco, però, ci sono ancora delle questioni da risolvere, legate soprattutto alla situazione sanitaria del Covid-19.

In Inghilterra, le notizie che arrivano sulla ripartenza del campionato non sono affatto rassicuranti. E’ notizie delle ultime ore, infatti, che ad opporsi al ritorno in campo sarebbero gli stessi calciatori. C’è, infatti, una preoccupazione comune che lega i protagonisti del massimo campionato inglese, cioè quella di peggiorare la situazione sanitaria e aumentare i contagi.

Secondo gli atleti della Premier League, al primo posto ci deve essere la salute e al momento non ci sono le condizioni per ripartire. Sono di questa idea vari calciatori di spicco del campionato d’oltremanica, tra cui Sergio Aguero e Danny Rose.

Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un duro dibattito. Il terzino del Tottenham, ha criticato duramente la decisione del Governo, giudicata insensata e pericolosa. I numeri dei positivi sono ancora alti e il ritorno in campo non è minimamente pensabile allo stato attuale. Il calciatore inglese ha sottolineato la necessità di risolvere prima altre questioni della nazione e il calcio non è di certo tra queste.

Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha espresso la sua preoccupazione per la salute degli atleti, confermando la tesi dei giocatori critici su questo tema. Insomma, la Premier League si prepara per la ripartenza, ma ancora i nodi da scogliere sono diversi. Le prossime ore saranno decisive per ulteriori aggiornamenti.

