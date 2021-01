Roma, clamoroso: El Shaarawy positivo al Covid-19

El Shaarawy positivo. Nella giornata di ieri sono risultati positivi al Coronavirus due membri dello staff tecnico della Roma che sono stati messi subito in isolamento domiciliare. Come se non bastasse, ad essere positivo al virus è anche il futuro acquisto Stephan El Shaarawy . Questo farà slittare le visite mediche del giocatore che però è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.

Finalmente la Roma è riuscito a trovare il sorriso dopo giorni davvero difficili. La squadra capitolina acciuffa nei minuti finali i tre punti contro lo Spezia che era riuscito a rimontare il doppio svantaggio. La partita sembrava terminata sul 3-3 ma nei minuti finali la zampata di Lorenzo Pellegrini ha regalato il successo a Paulo Fonseca. La vittoria al cardiopalma contro i liguri ha riportato speranza nell’ambiente ma le brutte notizie non mancano.

Era già noto che due membri dello staff tecnico giallorosso erano risultati positivi al Covid. C’era preoccupazione sul fatto che questo si potesse ripercuotere sulla squadra me nel consueto giro di tamponi non sono emerse positività. Terrore fondato per il tecnico portoghese visto che già erano out diversi giocatori come Pedro, Henrikh Mkhitaryan e Edin Dzeko. Ma a risultare positivo è stato anche Stephan El Shaarawy.

AS Roma’s Stephan El Shaarawy looks on during the International Champions Cup (ICC) friendly football match between AS Roma and FC Barcelona on July 31, 2018 at AT&T Stadium in Arlington, Texas. (Photo by Cooper NEILL / AFP) (Photo credit should read COOPER NEILL/AFP/Getty Images)

El Shaarawy positivo, slittano le visite

Il Faraone è pronto a riabbracciare la sua ex squadra dopo l’esperienza in Cina con lo Shanghai. Sembra tutto fatto per un ritorno molto gradito nella Roma, e in Serie A. Eppure è emerso un problema. Il Coronavirus ha colpito anche lui anche se con una carica virale bassa. Secondo il protocollo, il giocatore è stato posto immediatamente in isolamento domiciliare.

El Shaarawy era ritornato da Dubai ed era arrivato in Italia. Adesso, però, la trattativa è bloccata. Si dovrà aspettare la negatività del giocatore prima di svolgere le consuete visite mediche e poi firmare il contratto. Ancora un ultimo fastidioso ostacolo per la Roma che poi potrà, finalmente, godersi l’arrivo del proprio attaccante.

