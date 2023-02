Eintracht-Napoli, Spalletti: “Domani gara di grande maturità. Kvara e Osimhen possono migliorare ancora di più”

Alla vigilia del match di Champions League tra Eintracht e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Ritorna la Champions League anche per il Napoli. Di fronte ci sarà l’Eintracht di Francoforte che sta risalendo la china in campionato, dopo un inizio piuttosto difficile. Luciano Spalletti si aspetta una partita di grande mentalità. Le partite in Serie A avranno sicuramente allenato i giocatori in vista della trasferta in Germania.

Il tecnico delle Aquile, Oliver Glasner, ha espresso parole di grande stima verso la squadra azzurra. Da non sottovalutare l’Eintracht che ha giocatore molti interessanti come lo stesso Kolo Muani ed è molto offensiva e potrebbe creare qualche problema. Non a caso, l’Eintracht ha vinto la scorsa edizione di Europa League e ha più esperienza europea.

Si farà affidamento su Kvara e Osimhen che hanno fatto tanto bene nella partita contro il Sassuolo. Il problemino ha fermato il nigeriano che ha capito di dover uscire a scopo precauzionale. Sono giovani e questa gioventù va plasmata e migliorata ogni giorno. Non bisogna avere paura di una gara del genere perché in Europa tutto è difficile.

La partita è alla portata del Napoli, considerando le altre avversarie, i tedeschi erano quelli più abbordabili. Mai sottovalutare l’avversario, soprattutto in una competizione dove tutto può accadere come la Champions League.