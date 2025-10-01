EA Sports FC 26: tutte le nuove esultanze e come eseguirle

Il calcio è fatto di momenti decisivi, e lo stesso vale in EA Sports FC 26, dove ogni gol rappresenta un’occasione per lasciare il segno. Che si giochi una Carriera Road to Glory o si cerchi di scalare le classifiche mondiali su Ultimate Team, l’esultanza dopo una rete diventa parte integrante dello spettacolo. Con l’arrivo del nuovo capitolo, i giocatori hanno a disposizione nuove celebrazioni da eseguire in campo, alcune subito disponibili e altre sbloccabili nel corso della stagione.
Nuove esultanze in EA Sports FC 26
Ecco l’elenco delle nuove animazioni introdotte, con i comandi per PlayStation e Xbox:
|Nome
|PlayStation
|Xbox
|Stato
|Who, me?
|L1 + →
|LB + →
|Disponibile
|Band Master
|L1 + → + ↑
|LB + → + ↑
|Disponibile
|Cabaret
|L2 + ↑
|LT + ↑
|Disponibile
|Pulse
|L2 + ← + →
|LT + ← + →
|Disponibile
|Guitar
|L2 + ⭮
|LT + ⭮
|Disponibile
|All In One
|R1 + ⭯
|RB + ⭯
|Disponibile
|Nap
|R2 + ↑↑
|RT + ↑↑
|Disponibile
|Slides & Kisses
|R1 + ↓
|RB + ↓
|Disponibile
|High Kick
|R1 + ↑
|RB + ↑
|Sbloccabile Pro
|Run
|R2 + ↓ + ↑
|RT + ↓ + ↑
|Sbloccabile Pro
|Sleep
|R2 + → + ←
|RT + → + ←
|Sbloccabile Pro
|Dance
|L1 + ↑ + ↓
|LB + ↑ + ↓
|Sbloccabile EAS FC
|Stretch
|R1 + ⭮
|RB + ⭮
|Sbloccabile EAS FC
|Ground Hit
|R1 + ↓↓
|RB + ↓↓
|Sbloccabile EAS FC
Per verificarle durante una partita, basta aprire il menu di pausa, andare su Impostazioni e scorrere fino alla voce Esultanze.
Nuove Signature Celebrations
Oltre alle esultanze standard, in EA Sports FC 26 arrivano nuove Signature Celebrations legate a calciatori specifici, ispirate ai loro gesti più iconici:
|Giocatore
|PlayStation
|Xbox
|Descrizione
|Thierry Henry
|X
|A
|Celebre tremolio delle labbra
|James Milner
|X
|A
|Omaggio alla “Gamer Celebration” di Diogo Jota
|Darwin Núñez
|X
|A
|Stessa esultanza gamer di Jota
La “Gamer Celebration” di Jota può essere eseguita anche da qualsiasi altro giocatore con la combinazione R1/RB + → + ←.
Il numero di nuove Signature Celebrations non è elevato, ma arricchisce un catalogo già ampio che negli anni si è consolidato. È probabile che altre animazioni vengano aggiunte nel corso della stagione, soprattutto per giocatori richiesti dai fan come Gyokeres e Isak. Nel frattempo, i tifosi di Arsenal e Liverpool possono già contare su alcune chicche dedicate ai loro beniamini.