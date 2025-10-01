EA Sports FC 26: tutte le nuove esultanze e come eseguirle

EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

Il calcio è fatto di momenti decisivi, e lo stesso vale in EA Sports FC 26, dove ogni gol rappresenta un’occasione per lasciare il segno. Che si giochi una Carriera Road to Glory o si cerchi di scalare le classifiche mondiali su Ultimate Team, l’esultanza dopo una rete diventa parte integrante dello spettacolo. Con l’arrivo del nuovo capitolo, i giocatori hanno a disposizione nuove celebrazioni da eseguire in campo, alcune subito disponibili e altre sbloccabili nel corso della stagione.

Nuove esultanze in EA Sports FC 26

Ecco l’elenco delle nuove animazioni introdotte, con i comandi per PlayStation e Xbox:

Nome PlayStation Xbox Stato Who, me? L1 + → LB + → Disponibile Band Master L1 + → + ↑ LB + → + ↑ Disponibile Cabaret L2 + ↑ LT + ↑ Disponibile Pulse L2 + ← + → LT + ← + → Disponibile Guitar L2 + ⭮ LT + ⭮ Disponibile All In One R1 + ⭯ RB + ⭯ Disponibile Nap R2 + ↑↑ RT + ↑↑ Disponibile Slides & Kisses R1 + ↓ RB + ↓ Disponibile High Kick R1 + ↑ RB + ↑ Sbloccabile Pro Run R2 + ↓ + ↑ RT + ↓ + ↑ Sbloccabile Pro Sleep R2 + → + ← RT + → + ← Sbloccabile Pro Dance L1 + ↑ + ↓ LB + ↑ + ↓ Sbloccabile EAS FC Stretch R1 + ⭮ RB + ⭮ Sbloccabile EAS FC Ground Hit R1 + ↓↓ RB + ↓↓ Sbloccabile EAS FC

Per verificarle durante una partita, basta aprire il menu di pausa, andare su Impostazioni e scorrere fino alla voce Esultanze.

Nuove Signature Celebrations

Oltre alle esultanze standard, in EA Sports FC 26 arrivano nuove Signature Celebrations legate a calciatori specifici, ispirate ai loro gesti più iconici:

Giocatore PlayStation Xbox Descrizione Thierry Henry X A Celebre tremolio delle labbra James Milner X A Omaggio alla “Gamer Celebration” di Diogo Jota Darwin Núñez X A Stessa esultanza gamer di Jota

La “Gamer Celebration” di Jota può essere eseguita anche da qualsiasi altro giocatore con la combinazione R1/RB + → + ←.

Il numero di nuove Signature Celebrations non è elevato, ma arricchisce un catalogo già ampio che negli anni si è consolidato. È probabile che altre animazioni vengano aggiunte nel corso della stagione, soprattutto per giocatori richiesti dai fan come Gyokeres e Isak. Nel frattempo, i tifosi di Arsenal e Liverpool possono già contare su alcune chicche dedicate ai loro beniamini.

I migliori bookmaker