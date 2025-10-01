Tech News

EA Sports FC 26: tutte le nuove esultanze e come eseguirle

EA SPORTS FC 26 - Stadiosport.it

Il calcio è fatto di momenti decisivi, e lo stesso vale in EA Sports FC 26, dove ogni gol rappresenta un’occasione per lasciare il segno. Che si giochi una Carriera Road to Glory o si cerchi di scalare le classifiche mondiali su Ultimate Team, l’esultanza dopo una rete diventa parte integrante dello spettacolo. Con l’arrivo del nuovo capitolo, i giocatori hanno a disposizione nuove celebrazioni da eseguire in campo, alcune subito disponibili e altre sbloccabili nel corso della stagione.

Nuove esultanze in EA Sports FC 26

Ecco l’elenco delle nuove animazioni introdotte, con i comandi per PlayStation e Xbox:

NomePlayStationXboxStato
Who, me?L1 + →LB + →Disponibile
Band MasterL1 + → + ↑LB + → + ↑Disponibile
CabaretL2 + ↑LT + ↑Disponibile
PulseL2 + ← + →LT + ← + →Disponibile
GuitarL2 + ⭮LT + ⭮Disponibile
All In OneR1 + ⭯RB + ⭯Disponibile
NapR2 + ↑↑RT + ↑↑Disponibile
Slides & KissesR1 + ↓RB + ↓Disponibile
High KickR1 + ↑RB + ↑Sbloccabile Pro
RunR2 + ↓ + ↑RT + ↓ + ↑Sbloccabile Pro
SleepR2 + → + ←RT + → + ←Sbloccabile Pro
DanceL1 + ↑ + ↓LB + ↑ + ↓Sbloccabile EAS FC
StretchR1 + ⭮RB + ⭮Sbloccabile EAS FC
Ground HitR1 + ↓↓RB + ↓↓Sbloccabile EAS FC

Per verificarle durante una partita, basta aprire il menu di pausa, andare su Impostazioni e scorrere fino alla voce Esultanze.

Nuove Signature Celebrations

Oltre alle esultanze standard, in EA Sports FC 26 arrivano nuove Signature Celebrations legate a calciatori specifici, ispirate ai loro gesti più iconici:

GiocatorePlayStationXboxDescrizione
Thierry HenryXACelebre tremolio delle labbra
James MilnerXAOmaggio alla “Gamer Celebration” di Diogo Jota
Darwin NúñezXAStessa esultanza gamer di Jota

La “Gamer Celebration” di Jota può essere eseguita anche da qualsiasi altro giocatore con la combinazione R1/RB + → + ←.

Il numero di nuove Signature Celebrations non è elevato, ma arricchisce un catalogo già ampio che negli anni si è consolidato. È probabile che altre animazioni vengano aggiunte nel corso della stagione, soprattutto per giocatori richiesti dai fan come Gyokeres e Isak. Nel frattempo, i tifosi di Arsenal e Liverpool possono già contare su alcune chicche dedicate ai loro beniamini.

