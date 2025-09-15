EA Sports FC 26: i rating del Milan (Milano FC)

EA Sports FC26 - Stadiosport.it

Proprio come accade per i rivali cittadini dell’Inter, anche i tifosi del Milan dovranno abituarsi a vedere la propria squadra chiamata Milano FC, con loghi e divise fittizie. La buona notizia è che la rosa ufficiale dei calciatori è al completo, e i rating di EA Sports FC 26 regalano diversi spunti interessanti.

Con l’addio di Theo Hernandez, il ruolo di giocatore più forte del club spetta al portiere Mike Maignan, confermato a 87. Un valore costante ormai da tre edizioni (FIFA 23, FC 24 e FC 25) e che gli garantisce il 70° posto nella Top 100 globale di EA Sports FC 26.

Subito dietro Maignan troviamo due protagonisti offensivi:

con , in calo di 2 punti rispetto alla scorsa edizione. Christian Pulisic anch’egli a 84 , ma in crescita (+1) dopo un’ottima stagione.

Fa discutere il nuovo rating di Luka Modric, arrivato al Milan dopo una carriera da leggenda. Il croato scende a 83 (–3), restando comunque uno dei migliori centrocampisti del gioco, ma lontano dai picchi di qualche anno fa.

Ecco le valutazioni complete dei rossoneri in EA Sports FC 26:

Maignan – 87 (=)

Rafael Leão – 84 (–2)

Pulisic – 84 (+1)

Modric – 83 (–3)

Fofana – 81 (=)

Nkunku – 81 (–3)

Tomori – 81 (–2)

Loftus-Cheek – 80 (–1)

Estupiñán – 79 (–1)

Giménez – 79 (=)

Saelemaekers – 79 (+1)

Gabbia – 78 (+1)

Ricci – 78 (+1)

Terracciano – 78 (–1)

Jashari – 77 (+4)

Pavlovic – 76 (=)

De Winter – 74

Musah – 74

Athekame – 65

Bartesaghi – 62

Torriani – 61

Non è ancora stato reso noto il valore di Adrien Rabiot, arrivato in rossonero a fine calciomercato. In FC 25 era valutato 83 ed era entrato anche nel Team of the Season (TOTS): non sorprenderebbe vederlo con un rating più alto in questa edizione.