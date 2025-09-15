Tech News

EA Sports FC 26: i rating del Milan (Milano FC)

Proprio come accade per i rivali cittadini dell’Inter, anche i tifosi del Milan dovranno abituarsi a vedere la propria squadra chiamata Milano FC, con loghi e divise fittizie. La buona notizia è che la rosa ufficiale dei calciatori è al completo, e i rating di EA Sports FC 26 regalano diversi spunti interessanti.

Con l’addio di Theo Hernandez, il ruolo di giocatore più forte del club spetta al portiere Mike Maignan, confermato a 87. Un valore costante ormai da tre edizioni (FIFA 23, FC 24 e FC 25) e che gli garantisce il 70° posto nella Top 100 globale di EA Sports FC 26.

Subito dietro Maignan troviamo due protagonisti offensivi:

  • Rafael Leão con 84, in calo di 2 punti rispetto alla scorsa edizione.
  • Christian Pulisic anch’egli a 84, ma in crescita (+1) dopo un’ottima stagione.

Fa discutere il nuovo rating di Luka Modric, arrivato al Milan dopo una carriera da leggenda. Il croato scende a 83 (–3), restando comunque uno dei migliori centrocampisti del gioco, ma lontano dai picchi di qualche anno fa.

Ecco le valutazioni complete dei rossoneri in EA Sports FC 26:

  • Maignan – 87 (=)
  • Rafael Leão – 84 (–2)
  • Pulisic – 84 (+1)
  • Modric – 83 (–3)
  • Fofana – 81 (=)
  • Nkunku – 81 (–3)
  • Tomori – 81 (–2)
  • Loftus-Cheek – 80 (–1)
  • Estupiñán – 79 (–1)
  • Giménez – 79 (=)
  • Saelemaekers – 79 (+1)
  • Gabbia – 78 (+1)
  • Ricci – 78 (+1)
  • Terracciano – 78 (–1)
  • Jashari – 77 (+4)
  • Pavlovic – 76 (=)
  • De Winter – 74
  • Musah – 74
  • Athekame – 65
  • Bartesaghi – 62
  • Torriani – 61

Non è ancora stato reso noto il valore di Adrien Rabiot, arrivato in rossonero a fine calciomercato. In FC 25 era valutato 83 ed era entrato anche nel Team of the Season (TOTS): non sorprenderebbe vederlo con un rating più alto in questa edizione.

