EA Sports FC 26: i rating del Milan (Milano FC)

Proprio come accade per i rivali cittadini dell’Inter, anche i tifosi del Milan dovranno abituarsi a vedere la propria squadra chiamata Milano FC, con loghi e divise fittizie. La buona notizia è che la rosa ufficiale dei calciatori è al completo, e i rating di EA Sports FC 26 regalano diversi spunti interessanti.
Con l’addio di Theo Hernandez, il ruolo di giocatore più forte del club spetta al portiere Mike Maignan, confermato a 87. Un valore costante ormai da tre edizioni (FIFA 23, FC 24 e FC 25) e che gli garantisce il 70° posto nella Top 100 globale di EA Sports FC 26.
Subito dietro Maignan troviamo due protagonisti offensivi:
- Rafael Leão con 84, in calo di 2 punti rispetto alla scorsa edizione.
- Christian Pulisic anch’egli a 84, ma in crescita (+1) dopo un’ottima stagione.
-
Fa discutere il nuovo rating di Luka Modric, arrivato al Milan dopo una carriera da leggenda. Il croato scende a 83 (–3), restando comunque uno dei migliori centrocampisti del gioco, ma lontano dai picchi di qualche anno fa.
Ecco le valutazioni complete dei rossoneri in EA Sports FC 26:
- Maignan – 87 (=)
- Rafael Leão – 84 (–2)
- Pulisic – 84 (+1)
- Modric – 83 (–3)
- Fofana – 81 (=)
- Nkunku – 81 (–3)
- Tomori – 81 (–2)
- Loftus-Cheek – 80 (–1)
- Estupiñán – 79 (–1)
- Giménez – 79 (=)
- Saelemaekers – 79 (+1)
- Gabbia – 78 (+1)
- Ricci – 78 (+1)
- Terracciano – 78 (–1)
- Jashari – 77 (+4)
- Pavlovic – 76 (=)
- De Winter – 74
- Musah – 74
- Athekame – 65
- Bartesaghi – 62
- Torriani – 61
Non è ancora stato reso noto il valore di Adrien Rabiot, arrivato in rossonero a fine calciomercato. In FC 25 era valutato 83 ed era entrato anche nel Team of the Season (TOTS): non sorprenderebbe vederlo con un rating più alto in questa edizione.