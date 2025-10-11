EA Sports FC 26: i migliori svincolati da ingaggiare nella Carriera e come trovarli in anticipo

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

In EA Sports FC 26, la modalità Carriera offre ancora una volta la possibilità di costruire una squadra vincente anche con budget ridotti. Per le società in ricostruzione o per chi parte dalle serie minori, puntare sui giocatori svincolati è una delle strategie più efficaci per rafforzare la rosa senza spendere un centesimo in cartellini.

Anche i top club, in realtà, sfruttano spesso i pre-contratti per assicurarsi a costo zero giocatori esperti o di talento in scadenza. Con la nuova versione del gioco, la gestione dei contratti è diventata più realistica e tattica, permettendo ai manager di anticipare i movimenti del mercato.

I migliori giocatori svincolati da ingaggiare in FC 26

All’inizio della Carriera, molti dei migliori calciatori risultano già tesserati da squadre reali. Tuttavia, ce ne sono ancora diversi di ottimo livello senza contratto, perfetti per rinforzare qualsiasi squadra in un progetto “Road to Glory”. Ecco alcuni dei più interessanti svincolati presenti con le rose iniziali di FC 26:

Nome Ruolo Età Overall Potenziale Memphis Depay ST 31 81 Picco Luis Malagon GK 28 79 79–84 Romain Saiss CB 35 79 In calo Roberto Alvarado RM 26 78 78–81 Akram Afif LM 28 78 Picco Hakim Ziyech RM 32 78 In calo Alexis Vega LW 27 78 Picco Krzysztof Piatek ST 30 78 Picco Marcel Ruiz CM 24 75 79–85 Orozco Chiquete CB 23 73 81–87 Erik Lira CDM 25 73 78–84 Efrain Alvarez RM 23 71 75–81

Questi giocatori non devono per forza essere titolari: molti possono coprire ruoli chiave per turn over, infortuni o partite di coppa, offrendo una profondità importante a costo zero.

Giovani svincolati con alto potenziale

Una delle novità di FC 26 è la possibilità di visualizzare il potenziale direttamente nello scouting, rendendo più facile scovare talenti senza squadra. Tra i migliori giovani svincolati figurano:

Nome Ruolo Età Overall Potenziale Lewis Koumas RM 19 69 79–85 Ross McCausland RM 22 67 76–82 Tomas Galvez LB 20 60 73–79 Jassem Gaber CB 23 63 73–77 Milan Vitalis CM 23 67 72–78

Sono profili perfetti per chi vuole costruire una squadra giovane e sostenibile, con giocatori che possono crescere stagione dopo stagione fino a diventare titolari.

Come trovare i migliori svincolati durante la stagione

Durante la Carriera, il numero di svincolati aumenta costantemente man mano che i contratti scadono o i club rilasciano giocatori. Per non farsi sfuggire i migliori, è consigliabile attivare una ricerca mirata tramite scouting.

Nel menu “Istruzioni Osservatore”, imposta una ricerca per giocatori con 0–1 anni di contratto rimanente, selezionando le caratteristiche desiderate (ruolo, età, piede forte, stile di gioco). In questo modo, lo scout segnalerà i profili che potrebbero liberarsi a breve.

Appena apre il mercato di gennaio, sarà possibile avviare trattative precontrattuali con i calciatori in scadenza, scegliendo ruolo, bonus e stipendio. Se l’offerta è convincente, firmeranno subito un accordo per la prossima stagione, a costo zero.

I consigli per gestire al meglio gli svincolati

Rinnova i tuoi giocatori chiave prima di gennaio per evitare che firmino altrove.

prima di gennaio per evitare che firmino altrove. Scansiona regolarmente il mercato per verificare nuovi svincolati o giocatori rilasciati.

il mercato per verificare nuovi svincolati o giocatori rilasciati. Non aspettare troppo : anche le altre squadre IA competono per gli stessi obiettivi.

: anche le altre squadre IA competono per gli stessi obiettivi. Combina esperienza e gioventù: un mix tra veterani come Depay e giovani come Koumas può fare la differenza.

Con un buon occhio per il mercato e un pizzico di strategia, sfruttare gli svincolati in EA Sports FC 26 può trasformare un club di provincia in una squadra pronta a lottare per i vertici in poche stagioni.

