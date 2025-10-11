EA Sports FC 26: i migliori svincolati da ingaggiare nella Carriera e come trovarli in anticipo

In EA Sports FC 26, la modalità Carriera offre ancora una volta la possibilità di costruire una squadra vincente anche con budget ridotti. Per le società in ricostruzione o per chi parte dalle serie minori, puntare sui giocatori svincolati è una delle strategie più efficaci per rafforzare la rosa senza spendere un centesimo in cartellini.
Anche i top club, in realtà, sfruttano spesso i pre-contratti per assicurarsi a costo zero giocatori esperti o di talento in scadenza. Con la nuova versione del gioco, la gestione dei contratti è diventata più realistica e tattica, permettendo ai manager di anticipare i movimenti del mercato.
I migliori giocatori svincolati da ingaggiare in FC 26
All’inizio della Carriera, molti dei migliori calciatori risultano già tesserati da squadre reali. Tuttavia, ce ne sono ancora diversi di ottimo livello senza contratto, perfetti per rinforzare qualsiasi squadra in un progetto “Road to Glory”. Ecco alcuni dei più interessanti svincolati presenti con le rose iniziali di FC 26:
|Nome
|Ruolo
|Età
|Overall
|Potenziale
|Memphis Depay
|ST
|31
|81
|Picco
|Luis Malagon
|GK
|28
|79
|79–84
|Romain Saiss
|CB
|35
|79
|In calo
|Roberto Alvarado
|RM
|26
|78
|78–81
|Akram Afif
|LM
|28
|78
|Picco
|Hakim Ziyech
|RM
|32
|78
|In calo
|Alexis Vega
|LW
|27
|78
|Picco
|Krzysztof Piatek
|ST
|30
|78
|Picco
|Marcel Ruiz
|CM
|24
|75
|79–85
|Orozco Chiquete
|CB
|23
|73
|81–87
|Erik Lira
|CDM
|25
|73
|78–84
|Efrain Alvarez
|RM
|23
|71
|75–81
Questi giocatori non devono per forza essere titolari: molti possono coprire ruoli chiave per turn over, infortuni o partite di coppa, offrendo una profondità importante a costo zero.
Giovani svincolati con alto potenziale
Una delle novità di FC 26 è la possibilità di visualizzare il potenziale direttamente nello scouting, rendendo più facile scovare talenti senza squadra. Tra i migliori giovani svincolati figurano:
|Nome
|Ruolo
|Età
|Overall
|Potenziale
|Lewis Koumas
|RM
|19
|69
|79–85
|Ross McCausland
|RM
|22
|67
|76–82
|Tomas Galvez
|LB
|20
|60
|73–79
|Jassem Gaber
|CB
|23
|63
|73–77
|Milan Vitalis
|CM
|23
|67
|72–78
Sono profili perfetti per chi vuole costruire una squadra giovane e sostenibile, con giocatori che possono crescere stagione dopo stagione fino a diventare titolari.
Come trovare i migliori svincolati durante la stagione
Durante la Carriera, il numero di svincolati aumenta costantemente man mano che i contratti scadono o i club rilasciano giocatori. Per non farsi sfuggire i migliori, è consigliabile attivare una ricerca mirata tramite scouting.
Nel menu “Istruzioni Osservatore”, imposta una ricerca per giocatori con 0–1 anni di contratto rimanente, selezionando le caratteristiche desiderate (ruolo, età, piede forte, stile di gioco). In questo modo, lo scout segnalerà i profili che potrebbero liberarsi a breve.
Appena apre il mercato di gennaio, sarà possibile avviare trattative precontrattuali con i calciatori in scadenza, scegliendo ruolo, bonus e stipendio. Se l’offerta è convincente, firmeranno subito un accordo per la prossima stagione, a costo zero.
I consigli per gestire al meglio gli svincolati
- Rinnova i tuoi giocatori chiave prima di gennaio per evitare che firmino altrove.
- Scansiona regolarmente il mercato per verificare nuovi svincolati o giocatori rilasciati.
- Non aspettare troppo: anche le altre squadre IA competono per gli stessi obiettivi.
- Combina esperienza e gioventù: un mix tra veterani come Depay e giovani come Koumas può fare la differenza.
Con un buon occhio per il mercato e un pizzico di strategia, sfruttare gli svincolati in EA Sports FC 26 può trasformare un club di provincia in una squadra pronta a lottare per i vertici in poche stagioni.