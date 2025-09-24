EA FC 26: i migliori codici tattici da usare subito

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Dopo aver introdotto la possibilità di condividere tattiche personalizzate lo scorso anno, EA Sports ripropone questa funzione anche in EA FC 26. Si tratta di un’opzione sempre più utilizzata da pro player e content creator, utile per trasformare una squadra amatoriale in un undici competitivo, pronto a dominare sia online che offline. Di seguito trovi i migliori codici tattici di EA FC 26, già testati e condivisi dalla community.

Migliori codici tattici creati da pro e content creator

AsyFUT (4-2-1-3) – mZCmHsA9wyio

– mZCmHsA9wyio NealGuides (4-2-1-3) – %Zq%v&CkYaCd

– %Zq%v&CkYaCd WYLDE (4-2-1-3) – TZvT&ZFZdPfW

– TZvT&ZFZdPfW Manuel Bachoore (4-2-1-3) – 2Q%gVAo?A&y4

– 2Q%gVAo?A&y4 Patty (4-2-3-1) – TZvV8ZFZdPPV

– TZvV8ZFZdPPV RedLac (4-2-3-1) – zYLd6D$59vf&

Come era prevedibile, il meta iniziale di FC 26 ruota intorno a difesa a quattro con doppio mediano. Le varianti principali si trovano in attacco: nel 4-2-1-3 compaiono due “secondi attaccanti” accanto al trequartista, mentre nel 4-2-3-1 si punta sugli esterni offensivi larghi.

Codici tattici dei principali allenatori nei top campionati

Premier League

Arsenal (Mikel Arteta, 4-3-3) – EBd#$o2UuEam

Aston Villa (Unai Emery, 4-2-3-1) – tYFzchR3HrJt

Chelsea (Enzo Maresca, 4-2-3-1) – 1YNfMZZNhxSV

Everton (David Moyes, 4-2-3-1) – MYkq6e$UWKKJ

Liverpool (Arne Slot, 4-2-3-1) – RZpbfD1$9Rnz

Manchester City (Pep Guardiola, 4-3-3) – ZByZKpVtFjv7

Manchester United (Ruben Amorim, 5-2-3) – SptUribg9cwS

Newcastle (Eddie Howe, 4-3-3) – 5ASZp9BDj5NL

Tottenham (Thomas Frank, 4-3-3) – TBsX&XzdvTw4

La Liga

Barcellona (Hansi Flick, 4-2-3-1) – jZ7NqzVtPjB#

Real Madrid (Xabi Alonso, 4-1-4-1) – CJaMDYTMdMWE

Atletico Madrid (Diego Simeone, 4-4-2) – @5Z$mV5HJNbf

Bundesliga

Borussia Dortmund (Niko Kovac, 3-4-2-1) – d54pFrNrbBxv

Bayern Monaco (Vincent Kompany, 4-2-3-1) – TZrBhDX@NVp1

RB Lipsia (Ole Werner, 4-3-3) – JBiPpbqdjTfb

Serie A

Milan (Max Allegri, 4-3-3) – wAJwhe466w%w

Como (Cesc Fabregas, 4-2-3-1) – ZZxD@FNjkX3?

Inter (Christian Chivu, 5-3-2) – SxtcqWcgUcwS

Juventus (Igor Tudor, 3-4-2-1) – c53CckMu4my?

Napoli (Antonio Conte, 4-3-3) – w4JwRUp6bw%Q

Roma (Gianpiero Gasparini, 3-4-2-1) – ?5Zo9Gm%#6ce

Ligue 1

PSG (Luis Enrique, 4-3-3) – g55?fkz&Lq?F

Liga Portugal

Porto (Francesco Farioli, 4-2-3-1) – GZewMK4aqQbo

Benfica (José Mourinho, 4-2-2-2) – Rhqby3pZbPt2

Sporting CP (Rui Borges, 4-2-3-1) – #ZgyPYic&#cq

Eredivisie

Ajax (Johnny Heitinga, 4-3-3) – ?BX?ESe###Tg

Feyenoord (Robin van Persie, 4-3-3) – vQ#PN5X55vDx

PSV (Peter Bosz, 4-3-3) – #BhsnYYCsScq

Come importare i codici tattici in EA FC 26

Dalla schermata di selezione della squadra, entra in Gestione squadra e seleziona Tattiche. Scorri fino alla sezione Usa codice. Inserisci il codice tattico e conferma l’impostazione. Dai un nome alla tua tattica e decidi se renderla attiva.

Con questi codici puoi provare subito le tattiche più efficaci di EA FC 26 e adattarle al tuo stile di gioco.

