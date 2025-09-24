EA FC 26: i migliori codici tattici da usare subito

Dopo aver introdotto la possibilità di condividere tattiche personalizzate lo scorso anno, EA Sports ripropone questa funzione anche in EA FC 26. Si tratta di un’opzione sempre più utilizzata da pro player e content creator, utile per trasformare una squadra amatoriale in un undici competitivo, pronto a dominare sia online che offline. Di seguito trovi i migliori codici tattici di EA FC 26, già testati e condivisi dalla community.
Migliori codici tattici creati da pro e content creator
- AsyFUT (4-2-1-3) – mZCmHsA9wyio
- NealGuides (4-2-1-3) – %Zq%v&CkYaCd
- WYLDE (4-2-1-3) – TZvT&ZFZdPfW
- Manuel Bachoore (4-2-1-3) – 2Q%gVAo?A&y4
- Patty (4-2-3-1) – TZvV8ZFZdPPV
- RedLac (4-2-3-1) – zYLd6D$59vf&
Come era prevedibile, il meta iniziale di FC 26 ruota intorno a difesa a quattro con doppio mediano. Le varianti principali si trovano in attacco: nel 4-2-1-3 compaiono due “secondi attaccanti” accanto al trequartista, mentre nel 4-2-3-1 si punta sugli esterni offensivi larghi.
Codici tattici dei principali allenatori nei top campionati
Premier League
- Arsenal (Mikel Arteta, 4-3-3) – EBd#$o2UuEam
- Aston Villa (Unai Emery, 4-2-3-1) – tYFzchR3HrJt
- Chelsea (Enzo Maresca, 4-2-3-1) – 1YNfMZZNhxSV
- Everton (David Moyes, 4-2-3-1) – MYkq6e$UWKKJ
- Liverpool (Arne Slot, 4-2-3-1) – RZpbfD1$9Rnz
- Manchester City (Pep Guardiola, 4-3-3) – ZByZKpVtFjv7
- Manchester United (Ruben Amorim, 5-2-3) – SptUribg9cwS
- Newcastle (Eddie Howe, 4-3-3) – 5ASZp9BDj5NL
- Tottenham (Thomas Frank, 4-3-3) – TBsX&XzdvTw4
La Liga
- Barcellona (Hansi Flick, 4-2-3-1) – jZ7NqzVtPjB#
- Real Madrid (Xabi Alonso, 4-1-4-1) – CJaMDYTMdMWE
- Atletico Madrid (Diego Simeone, 4-4-2) – @5Z$mV5HJNbf
Bundesliga
- Borussia Dortmund (Niko Kovac, 3-4-2-1) – d54pFrNrbBxv
- Bayern Monaco (Vincent Kompany, 4-2-3-1) – TZrBhDX@NVp1
- RB Lipsia (Ole Werner, 4-3-3) – JBiPpbqdjTfb
Serie A
- Milan (Max Allegri, 4-3-3) – wAJwhe466w%w
- Como (Cesc Fabregas, 4-2-3-1) – ZZxD@FNjkX3?
- Inter (Christian Chivu, 5-3-2) – SxtcqWcgUcwS
- Juventus (Igor Tudor, 3-4-2-1) – c53CckMu4my?
- Napoli (Antonio Conte, 4-3-3) – w4JwRUp6bw%Q
- Roma (Gianpiero Gasparini, 3-4-2-1) – ?5Zo9Gm%#6ce
Ligue 1
- PSG (Luis Enrique, 4-3-3) – g55?fkz&Lq?F
Liga Portugal
- Porto (Francesco Farioli, 4-2-3-1) – GZewMK4aqQbo
- Benfica (José Mourinho, 4-2-2-2) – Rhqby3pZbPt2
- Sporting CP (Rui Borges, 4-2-3-1) – #ZgyPYic&#cq
Eredivisie
- Ajax (Johnny Heitinga, 4-3-3) – ?BX?ESe###Tg
- Feyenoord (Robin van Persie, 4-3-3) – vQ#PN5X55vDx
- PSV (Peter Bosz, 4-3-3) – #BhsnYYCsScq
Come importare i codici tattici in EA FC 26
- Dalla schermata di selezione della squadra, entra in Gestione squadra e seleziona Tattiche.
- Scorri fino alla sezione Usa codice.
- Inserisci il codice tattico e conferma l’impostazione.
- Dai un nome alla tua tattica e decidi se renderla attiva.
Con questi codici puoi provare subito le tattiche più efficaci di EA FC 26 e adattarle al tuo stile di gioco.