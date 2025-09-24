Tech News

EA FC 26: i migliori codici tattici da usare subito

Di x0xShinobix0x 2 minuti di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
EA Sports FC 26 rivoluziona la modalità Club con tante novità
EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Dopo aver introdotto la possibilità di condividere tattiche personalizzate lo scorso anno, EA Sports ripropone questa funzione anche in EA FC 26. Si tratta di un’opzione sempre più utilizzata da pro player e content creator, utile per trasformare una squadra amatoriale in un undici competitivo, pronto a dominare sia online che offline. Di seguito trovi i migliori codici tattici di EA FC 26, già testati e condivisi dalla community.

Migliori codici tattici creati da pro e content creator

  • AsyFUT (4-2-1-3) – mZCmHsA9wyio
  • NealGuides (4-2-1-3) – %Zq%v&CkYaCd
  • WYLDE (4-2-1-3) – TZvT&ZFZdPfW
  • Manuel Bachoore (4-2-1-3) – 2Q%gVAo?A&y4
  • Patty (4-2-3-1) – TZvV8ZFZdPPV
  • RedLac (4-2-3-1) – zYLd6D$59vf&

Come era prevedibile, il meta iniziale di FC 26 ruota intorno a difesa a quattro con doppio mediano. Le varianti principali si trovano in attacco: nel 4-2-1-3 compaiono due “secondi attaccanti” accanto al trequartista, mentre nel 4-2-3-1 si punta sugli esterni offensivi larghi.

Codici tattici dei principali allenatori nei top campionati

Premier League

  • Arsenal (Mikel Arteta, 4-3-3) – EBd#$o2UuEam
  • Aston Villa (Unai Emery, 4-2-3-1) – tYFzchR3HrJt
  • Chelsea (Enzo Maresca, 4-2-3-1) – 1YNfMZZNhxSV
  • Everton (David Moyes, 4-2-3-1) – MYkq6e$UWKKJ
  • Liverpool (Arne Slot, 4-2-3-1) – RZpbfD1$9Rnz
  • Manchester City (Pep Guardiola, 4-3-3) – ZByZKpVtFjv7
  • Manchester United (Ruben Amorim, 5-2-3) – SptUribg9cwS
  • Newcastle (Eddie Howe, 4-3-3) – 5ASZp9BDj5NL
  • Tottenham (Thomas Frank, 4-3-3) – TBsX&XzdvTw4

La Liga

  • Barcellona (Hansi Flick, 4-2-3-1) – jZ7NqzVtPjB#
  • Real Madrid (Xabi Alonso, 4-1-4-1) – CJaMDYTMdMWE
  • Atletico Madrid (Diego Simeone, 4-4-2) – @5Z$mV5HJNbf

Bundesliga

  • Borussia Dortmund (Niko Kovac, 3-4-2-1) – d54pFrNrbBxv
  • Bayern Monaco (Vincent Kompany, 4-2-3-1) – TZrBhDX@NVp1
  • RB Lipsia (Ole Werner, 4-3-3) – JBiPpbqdjTfb

Serie A

  • Milan (Max Allegri, 4-3-3) – wAJwhe466w%w
  • Como (Cesc Fabregas, 4-2-3-1) – ZZxD@FNjkX3?
  • Inter (Christian Chivu, 5-3-2) – SxtcqWcgUcwS
  • Juventus (Igor Tudor, 3-4-2-1) – c53CckMu4my?
  • Napoli (Antonio Conte, 4-3-3) – w4JwRUp6bw%Q
  • Roma (Gianpiero Gasparini, 3-4-2-1) – ?5Zo9Gm%#6ce

Ligue 1

  • PSG (Luis Enrique, 4-3-3) – g55?fkz&Lq?F

Liga Portugal

  • Porto (Francesco Farioli, 4-2-3-1) – GZewMK4aqQbo
  • Benfica (José Mourinho, 4-2-2-2) – Rhqby3pZbPt2
  • Sporting CP (Rui Borges, 4-2-3-1) – #ZgyPYic&#cq

Eredivisie

  • Ajax (Johnny Heitinga, 4-3-3) – ?BX?ESe###Tg
  • Feyenoord (Robin van Persie, 4-3-3) – vQ#PN5X55vDx
  • PSV (Peter Bosz, 4-3-3) – #BhsnYYCsScq

Come importare i codici tattici in EA FC 26

  1. Dalla schermata di selezione della squadra, entra in Gestione squadra e seleziona Tattiche.
  2. Scorri fino alla sezione Usa codice.
  3. Inserisci il codice tattico e conferma l’impostazione.
  4. Dai un nome alla tua tattica e decidi se renderla attiva.

Con questi codici puoi provare subito le tattiche più efficaci di EA FC 26 e adattarle al tuo stile di gioco.

I migliori bookmaker

Offerta20€ Bonus per ogni amico Registrato
50€ Bonus senza Deposito
5/5
Vai su BetFlag.itRecensione
OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
5/5
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
5/5
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL