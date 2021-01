Calciomercato Roma: possibile scambio Icardi-Dzeko col PSG

Scambio Dzeko Icardi. Clamoroso lo scambio che vedrebbero coinvolti due giocatori di PSG e Roma: Edin Dzeko e Mauro Icardi. I due attaccanti sembrano non trovare spazio nei progetti dei rispettivi club ed è per questo che le due squadre meditano la trattativa. La strada non è per nulla semplice né tantomeno impossibile ma l’ipotesi sta avanzando sempre di più.

Continua ad essere contorta la storia d’amore tra Edin Dzeko e la Roma. Il bosniaco sembrava essere un giocatore inamovibile e fondamentale per la squadra. Dopo le prime partite d’ambientazione in Serie A, Dzeko ha mostrato tutto il suo potenziale stabilendo, fin da subito, un bel rapporto con la società. Poi, però, con l’arrivo di Paulo Fonseca qualcosa è cominciato a cambiare.

Con l’allenatore portoghese non ci sono mai stati grandissimi problemi ma ultimamente è accaduto qualcosa di veramente importante. Oltre al caos scoppiato in Coppa Italia contro lo Spezia, un diverbio tra il giocatore ed il tecnico avrebbe fatto saltare ogni rapporto. Dzeko è stato rivalutato e non sembra più indispensabile per il club capitolino. Ed è per questo che il giocatore cerca già un’altra destinazione.

Scambio Dzeko Icardi, proposto anche Pellegrini

Ecco che nelle ultime ore, secondo quanto scritto da calciomercato.com, si sarebbe fatta avanti un’ipotesi davvero interessante. Dzeko potrebbe finire nello scambio che porterebbe in giallorosso Mauro Icardi. Anche l’ex Inter non sta affrontando un grande momento. Con Thomas Tuchel, l’argentino ha giocato davvero poco quest’anno totalizzando solo 4 gol.

Con l’arrivo di Mauricio Pochettino, Icardi sembra aver ritrovato un posto da titolare ma continua il suo malcontento. Lo scambio potrebbe essere una soluzione da non sottovalutare e consisterebbe in un contratto di soli sei mesi per un giocatore che è stato acquistato per 60 milioni. Sarebbe un ritorno gradito in Italia per Icardi che era diventato un pilastro per l’Inter.

La lunga chiacchierata tra Leonardo e Tiago Pinto non è terminata subito. Il DS parigino avrebbe proposto anche Lorenzo Pellegrini nella trattativa. Il PSG vorrebbe a titolo definitivo l’ex Sassuolo ma è arrivato un no secco immediato da parte della Roma. A favorire lo scambio potrebbero essere i buoni rapporti dei due club che hanno già chiuso in passato per l’approdo nella capitale francese di Alessandro Florenzi.

Per adesso sembra difficile che lo scambio possa concretizzarsi anche se non è una vera utopia. Dzeko continua ad allenarsi con la squadra nonostante Fonseca non lo volesse col gruppo. Non si tratterebbe di un addio già segnato ma negli ultimi giorni di calciomercato può accadere di tutto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS