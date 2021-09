Dove vedere Zorya-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 30-9-2021

Dove vedere Zorya-Roma, seconda giornata del Gruppo C di Conference League, giovedì 30 Settembre 2021 alle 18:45. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

Sulla carta, forse, è la partita più facile del girone, ma mai sottovalutare un avversario durante una sfida europea, specie se in casa.

La Roma di Josè Mourinho, dopo un periodo frenetico condito con il derby giocato pochi giorni prima, si appresta ad affrontare la seconda sfida di Conference League valevole per la fase a gironi, contro lo Zorya che nel primo confronto in casa del Bodo/Glimt ha fallito perdendo 3-1.

Sarà, sicuramente, l’occasione per molti giocatori con scarso minutaggio di poter esaltare le proprie caratteristiche e impressionare lo Special One, ma prima di tutto sarà un tassello importante per rendere la scalata verso la conquista del girone più semplice.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei capitolini, ma c’è da considerare almeno due fattori: il primo è quello di dover giocare fuori casa in Ucraina, non sempre trasferta facile, e il secondo sarà proprio la voglia di rivalsa di una squadra che non è in Conference per regalare punti agli avversari.

Anche l’orario del match sarà inedito per la terza competizione istituita dalla UEFA che vedrà, per la prima volta, una squadra italiana giocare alle 18:45 di giovedì.

La qualità dei giallorossi è indiscutibile e anche le seconde linee saranno fondamentali in questa stagione, specie Gonzalo Villar.

Lo spagnolo, inamovibile nell’era Fonseca, sta faticando molto a trovare spazio nella nuova gestione di Mourinho, complici anche le ottime prestazioni sfoggiate da Veretout e Cristante, ed è per questo che partite del genere possono riaccendere il talento di un giocatore dall’indiscutibile qualità.

Come vedere Zorya-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Zorya-Roma

Zorya-Roma Data: 30 settembre 2021

30 settembre 2021 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Zorya Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Si potrà guardare Zorya Roma in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Zorya Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di Zorya – Roma su DAZN è a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra lo Zorya di Viktor Skrypnyk e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 30 Settembre 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Slavutyč-Arena sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Zorya-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Zorya-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Zorya-Roma

Lo Zorya sfida la Roma con un classico 4-4-2.

Matsapura giocherà in porta con Snurnitsyn e Khomchenovskiy a giocare come terzini e Cvek e Vernydub al centro della difesa.

In attacco scelti Sayyadmanesh e Kabaev, mentre a centrocampo Kochergin, Nazaryna, Buletsa e Gromov.

I giallorossi tornano ad affrontare l’impegno europeo in UEFA Conference League dopo il faticoso derby giocato contro la Lazio. La formazione dovrebbe essere un 4-2-3-1, probabilmente, condito da turnover.

Mourinho non rinuncia, però, a Rui Patricio e Ibanez, mentre i restanti 9 dovrebbero cambiare rispetto alla sfida contro la Lazio. La difesa verrà completata dal rientrante Chris Smalling che farà coppia al centro con Kumbulla, mentre Calafiori darà un turno di riposo a Vina.

A centrocampo fuori Cristante e Veretout, dentro Villar e Diawara mentre nella trequarti lo Special One dovrebbe affidarsi a Lorenzo Pellegrini, assente nella sfida di campionato per squalifica.

Insieme all’azzurro giocheranno Carles Perez ed El Shaarawy, mentre in attacco sussiste il ballottaggio tra Borja Mayoral, leggermente favorito, e Shomurodov.

Probabili formazioni di Zorya-Roma

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Snurnitsyn, Cvek, Vernydub, Khomchenovskiy; Kochergin, Nazaryna, Buletsa, Gromov; Sayyadmanesh, Kabaev.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.

