Dove vedere Vitesse-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 10-3-2022

Dove vedere Vitesse-Roma, andata degli Ottavi di Finale di Conference League, giovedì 10 Marzo 2022 alle 18:45. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Torna la UEFA Conference League e la Roma, dopo aver passato il girone al primo posto e aver “scansato” lo spauracchio degli spareggi, tornerà ad essere protagonista.

Gli ottavi di finale d’andata della neonata competizione, offrono la trasferta in terra olandese ai giallorossi che dovranno vedersela contro il Vitesse per continuare a coltivare speranze di vittoria.

Gli avversari sono molto giovani ed esuberanti, ma lasciano a desiderare in fase difensiva e proprio per questo motivo sarà importante far valere l’esperienza.

Nei pensieri della Roma c’è proprio quello di onorare la competizione e provare a vincerla, sia per dare un risvolto positivo alla stagione, sia per mettere in bacheca quello che sarebbe il primo trofeo europeo della storia giallorossa.

Una competizione che potrebbe consacrare Mourinho come “re di Coppe”, ovvero l’unico ad aver vinto le tre massime competizioni istituite dalla UEFA ma, ovviamente, prima di sognare in grande c’è da affrontare, passo dopo passo, le avversarie.

La Conference nasconde insidie e la Roma lo sa benissimo, per tale motivo non bisognerà sottovalutare il Vitesse provando subito a mettere in chiaro la differenza tecnica.

I giallorossi dovranno restare concentrati 180 minuti consapevoli anche del fatto che, da quest’anno, i gol in trasferta non valgono più doppio e che sarà importante, quindi, approcciare bene in entrambi i match a disposizione.

Come vedere Roma-Zorya in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Vitesse-Roma

Vitesse-Roma Data: Giovedì 10 Marzo 2022

Giovedì 10 Marzo 2022 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Vitesse Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda Vitesse Roma in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Vitesse Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Vitesse di Thomas Letsch e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 10 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Gelredome sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Vitesse-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Vitesse-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Vitesse-Roma

Il Vitesse si schiererà con un 3-5-2 che vede Houwen in porta, Oroz e Rasmussen affiancare il leader difensivo Bazoer, Dasa e Wittek come esterni e Bero, Domgjoni e Tronstad a centrocampo.

Quest’ultimo avrà sicuramente le chiavi della cabina di regia degli olandesi.

In attacco, invece, spazio a Grbic e Openda.

La Roma farà qualche accorgimento alla formazione titolare e torna a schierare il 4-2-3-1.

Rui Patricio giocherà in porta, mentre in difesa spazio a Maitland Niles, che darà un turno di riposo a Karsdorp, con Vina dall’altra parte. Al centro della fase difensiva, ci saranno Kumbulla e Ibanez.

Si rivede Sergio Oliveira che giocherà titolare assieme a Jordan Veretout a centrocampo, mentre sulla trequarti dovrebbe essere Pellegrini a riposare per dare spazio ad El Shaarawy.

Zaniolo e Mkhitaryan giocheranno alle spalle di Abraham.

Le probabili formazioni di Vitesse-Roma

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

