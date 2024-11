La partita Verona-Roma si giocherà allo stadio “Bentegodi” di Verona, domenica 3 novembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Verona-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 03-11-2024

Il Verona di Paolo Zanetti deve assolutamente trovare la via per riuscire ad emergere dal vortice nero degli ultimi due mesi entro i quali è arrivata una sola vittoria in casa contro il Venezia accompagnata da altrettante 6 sconfitte. A non agevolare le ultime uscite è stato anche in fattore difesa, visto che gli scaligeri hanno incassato 10 gol nelle ultime tre gare contro Lecce, Atalanta e Monza. Servirà dunque, una gara di grande applicazione da parte degli uomini di Zanetti se si vorrà interrompere il trend estremamente negativo e cercare di ritornare ad accumulare punti in classifica.

Dall’altra parte una Roma che è finalmente tornata a fare punti in classifica grazie all’ultima vittoria casalinga contro il Torino per 1-0. Juric in casa giallorossa resta, comunque, un osservato speciale e la gara contro il Verona, squadra in cui ha iniziato la sua carriera da tecnico nel campionato italiano, potrebbe ancora rilevarsi fatale per la permanenza dell’allenatore croato in caso di un ipotetico insuccesso. Una nuova vittoria, infatti, permetterebbe non solo di sfatare il tabu alla Roma del non aver ancora vinto in trasferta quest’anno, ma consentirebbe anche di inaugurare una piccola striscia di successi, i quali potrebbero consolidare a poco a poco la posizione del mister.

Dove vedere Verona-Roma in Diretta Tv e Streaming

Verona-Roma sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn iscrivendosi a uno dei piani di abbonamento tra quello Standard (34,99 euro) e quello Premium (59,99 euro), ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport al costo di 14,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Verona-Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Verona-Roma le ultimissime:

Nel Verona, Zanetti dovrà rinunciare a due punti fermi del proprio asset come Belahyane e Tchatchoua, entrambi espulsi nell’ultima gara contro il Lecce. In difesa, dunque, ci saranno Bradaric e Daniliuc a fungere da terzini sulle rispettive fasce, mentre a centro si rivedrà titolare Magnani con al suo fianco Ghilardi. Le chiavi della regia, invece, saranno affidate a Duda, il quale farà coppia fissa con il tedesco, Serdar. Sulla trequarti, invece, Suslov si posizionerà sulla corsia di destra a piede invertito, così come Lazovic dalla parte opposta con Tengstedt centrale, tutti alle spalle dell’unica punta Sarr.

Nella Roma, Juric, recupererà Dovbyk, il quale si posizionerà al centro dell’attacco con alle proprie spalle due fantasisti come Dybala e Baldanzi. A centrocampo arrivano conferme per Konè e Pisilli, i quali sembrano essere di gran lunga più in palla di Cristante e Le Fee. Sugli esterni, invece, nonostante le ultime uscite non proprio eccellenti, saranno confermati Celik e Zalewski. Per quanto riguarda la difesa, Hummels si candida all’ennesima panchina a vantaggio di Ndicka ancora confermato centralmente con Angelino e Mancini ai lati.

Verona-Roma probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

