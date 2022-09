Dove vedere Ungheria-Italia in diretta Tv e Streaming, Probabili formazioni 26-09-2022

Dove vedere Ungheria-Italia, ultimo match di Nations League in diretta TV e streaming.

Il match si giocherà Lunedì 26 Settembre alle ore 20:45. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

L’Italia di Roberto Mancini, dopo il successo di venerdì conto l’Inghilterra con gol di Giacomo Raspadori, si presenta in Ungheria per sfidare, nell’ultimo match valevole per la Nations League, la squadra guidata dall’altro ct italiano Marco Rossi. L’Ungheria si è dimostrata essere la vera e propria rivelazione del gruppo 3, gli uomini di Mister Rossi sono reduci dalla vittoria in Germania e forti del primo posto nel girone a ben 10 punti. Solo l’Italia è riuscita a batterla nella gara d’andata finita per 2-1 con i gol di Barella e Pellegrini.



Per gli azzurri non c’è altra via se non quella della vittoria per poter accedere alle Final Four, ma battere quest’Ungheria in casa propria resta un ostacolo non da poco. Per L’Italia bisognerà capire se potrà essere a disposizione Immobile, reduce da una contrattura muscolare, se l’attaccante biancoceleste non dovesse farcela sarebbe confermato Gianluca Scamacca nel 3-5-2 affiancato da Giacomo Raspadori.

Dove vedere Ungheria-Italia in diretta Tv e Streaming

Partita: Ungheria-Italia

Ungheria-Italia Data: 26 Settembre

26 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

L’ultima gara di Nations League Ungheria-Italia, come tutte le partite della nazionale Italiana, sarà trasmessa in chiaro alle ore 20:45 di lunedì su Rai 1. Inoltre, la partita sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay, scaricabile per PC, Smartphone e Tablet.

Ungheria-Italia le ultimissime:

Mancini sicuramente ripresenterà il 3-5-2 visto contro gli inglesi. Da valutare se Immobile partirà per l’Ungheria, nella difesa a tre dovrebbero essere confermati Acerbi, Toloi e Bonucci. A centrocampo scalpita Frattesi che potrebbe insidiare Cristante. Attacco scuola Sassuolo con Raspadori e Scamacca, pronti a subentrare Gnonto e Gabbiadini.

Ungheria-Italia Probabili Formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Acerbi, Bonucci, Toloi, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Di Marco, Raspadori, Scamacca. All. Roberto Mancini



UNGHERIA: (3-4-2-1): Gulacsi, Lang, Sazlai, Orban, Kerkez, Nagy, Schafer, Fiola, Gazdag, Szoboszlai, Szalai. All. Marco Rossi.