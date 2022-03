Dove vedere Udinese-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 13-3-2022

Dove vedere Udinese-Roma, 29° Giornata di Serie A, Domenica 13 Marzo 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Torino sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sfida importante per entrambe le compagini che si sfideranno alla Dacia Arena di Udine.

I padroni di casa sono a caccia di una vittoria che getterebbe basi solidissime alla già ottimale situazione di classifica dal punto di vista della salvezza.

Mentre la Roma, d’altro canto, ha bisogno di una vittoria per continuare il buon periodo e mantenere il posto in Europa.

I giallorossi ultimamente sono specializzati in “1-0” tornando al vecchio mantra di allenatori esperti come Mourinho e Allegri. Con fatica, i capitolini stanno arrivando ad una continuità di risultati incoraggiante, ma contro l’Atalanta si è visto anche qualcosa di più.

Con l’imminente appuntamento del derby, i giallorossi vogliono mantenere il punto di vantaggio e magari incrementarlo, ma di fronte c’è una squadra fisica e solida come l’Udinese di Cioffi.

Con 5 punti in 3 partite, l’Udinese ha dimostrato di essere in forma e i friulani si sono dimostrati uno scoglio duro per molti avversari.

Servirà una Roma pragmatica per superare l’ostacolo, così come servirà un Udinese arrembante e intelligente per fare lo sgambetto ai giallorossi.

Come vedere Roma-Udinese in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Udinese

: Roma-Udinese Data : Domenica 13 Marzo 2022

: Domenica 13 Marzo 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e l’Udinese di Gabriele Cioffi, il 13 Marzo 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Udinese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Torino Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Udinese

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Udinese

L’Udinese ospita i giallorossi di Josè Mourinho con un 3-5-2 che non dovrebbe subire grossi cambiamenti rispetto alla formazione tipo.

In porta giocherà Silvestri con la già collaudata difesa composta da Becao, Pablo Mari e Neuhel Perez a difendere l’estremo difensore.

Sugli esterni, giocheranno Molina e Udogie con Arslan, Jajalo e Pereyra ad inventare a centrocampo.

L’attacco non cambia con Deulofeu spalleggiato da Beto.

La Roma, invece, qualche cambiamento lo apporterà anche a causa della squalifica di Mkhitaryan.

Non cambia il modulo, ovvero il 3-4-1-2, con Rui Patricio tra i pali e la difesa composta da Ibanez, Smalling e Mancini.

Confermato Zalewski sugli esterni con Karsdorp dall’altra parte. Cristante e Sergio Oliveira giocheranno centrali con Pellegrini sulla trequarti con Zaniolo e Abraham in attacco.

Probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Jajalo, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante. S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

