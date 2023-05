Udinese Napoli, dove vedere il match valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si giocherà giovedì 4 maggio alle 20:45 alla Dacia Arena. Udinese – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Udinese Napoli – Festa posticipata per il Napoli. Gli azzurri speravano di poter ottenere lo scudetto già nella gara interna contro la Salernitana. Il gol di Dia, però, ha rovinato i sogni degli azzurri che saranno costretti a festeggiare lo scudetto ad Udine contro un’Udinese già salva e che non ha particolari ambizioni. Il campionato, dunque, è già in cassaforte ed il Napoli ha tutti i risultati a favore per poterlo fare.

La gara fa parte del turno infrasettimanale della Serie A e si sarebbe dovuta giocare martedì. Però, in vista dello spostamento del derby campano, è stata posticipata anch’essa a giovedì sera. La partita, però, non sembra trovare una definitiva collocazione. Si parlava, infatti, di un possibile anticipo alle 18:30 per motivi di ordine pubblico.

Alla fine è stata presa un decisione: il match si giocherà regolarmente alle 20:45 come già prefissato. Il Napoli, però, potrebbe festeggiare addirittura senza scendere in campo. Tutto, infatti, dipenderà dal risultato della Lazio che è di scena all’Olimpico mercoledì contro il Sassuolo. Qualora i biancocelesti non dovessero vincere contro i neroverdi, gli azzurri scenderebbero in campo ad Udine con il tricolore già in tasca.

Nel match d’andata, il Napoli soffrì ma riuscì a vincere per 3-2 contro l’Udinese. Gli azzurri andarono in vantaggio con le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas nel primo tempo. Nella ripresa, i friulani dimezzarono lo svantaggio prima con Nestorovski e poi con Samardzic.

Udinese Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Udinese-Napoli

Udinese-Napoli Data: 4 maggio

4 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Udinese Napoli, match della 33ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Udinese Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Udinese – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Udinese Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Udinese Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Udinese Napoli, le ultimissime

Sottil si affida al solito 3-5-1-1. Davanti a Silvestri la difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Success e Beto, entrambi ai box. Nel folto centrocampo friuliano, dovrebbero esserci dal primo minuto Ehizibue, Samardzic e Walace al fianco di Lovric e Udogie. In attacco, il duo formato da Nestorovski e Pereyra.

Il Napoli scende in campo con il solito 4-3-3. In campo tutti i titolarissimi per l’ultimo sprint. L’ex della partita Meret tra i pali e la difesa con i centrali Rrahmani e Kim mentre sulle fasce Di Lorenzo e Olivera al segno nel match contro la Salernitana. In attacco il tridente formato da Anguissa, Lobotka e Zieliński. In avanti Lozano preferito a Politano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.

Udinese Napoli, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.