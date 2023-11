Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-11-2023

La gara tra Torino e Sassuolo valida per l’11ª giornata di Serie A si disputerà la sera di lunedì 6 novembre allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Torino-Sassuolo concluderanno l’11ª giornata di Serie A nel posticipo notturno di lunedì 6 novembre con fischio d’inizio alle ore 20:45 da parte dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro della storia del nostro movimento calcistico.

Un Torino chiamato al pronto riscatto dopo l’eliminazione clamorosa e rumorosa in Coppa Italia da parte del Frosinone. Una sconfitta che ha generato una forte contestazione da parte dei tifosi granata, stanchi di vedere un torello girovagare in mezzo al campo senza quel furore agonistico che storicamente contraddistingue la squadra piemontese.

Torino-Sassuolo, precedenti e curiosità

In classifica il Torino occupa il tredicesimo posto a quota 12 punti, uno in più rispetto allo stesso Sassuolo. I granata fin qui hanno ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte riscontrando diversi problemi in fase realizzativa con solo 7 gol all’attivo in 10 partite. Gli ospiti si presentano nel capoluogo piemontese con 11 punti, con uno score di 5 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie, l’ultima delle quali datata 27 settembre contro la capolista Inter a San Siro.

Torino e Sassuolo si sono affrontate in Serie A 20 volte, con un leggero dominio granata fatto di 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. In Piemonte lo score recita 6 vittorie granata, l’ultima clamorosa ed in rimonta con doppietta di Zaza ( al 77′ il risultato era 0-2)per 3-2 nel marzo del 2021, 1 pareggio e 3 vittorie emiliane, l’ultima delle quali nella passata stagione per 1-0 in pieno recupero firmata da Alvarez.

Torino-Sassuolo, canale tv e in streaming

La partita tra Torino e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder Sky, per coloro che sono abbonati sia a DAZN che Sky. Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma.

Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

La telecronaca del Monday night del 11° turno di Serie A tra Torino-Sassuolo in esclusiva su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Torino-Sassuolo, probabili formazioni

Il tecnico del Torino, Ivan Juric dovrebbe partire con un anomalo 3-5-2. La porta granata è pronta a ritrovare Vanja Milinkovic-Savic dopo che Gemello ha debuttato in stagione in Coppa Italia. Nella difesa a tre dovrebbero essere impiegati Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Sugli esterni agiranno Bellanova e Vojvoda, mentre a supporto di Ricci, che si occuperà della regia, ci saranno probabilmente Ilic e Linetty. La coppia d’attacco potrebbe essere comporta da Zapata e Sanabria, dati i problemi fisici riscontrati recentemente da Pellegri.

Qualora l’ex Atalanta risultasse affaticato, il tecnico del Torino Juric potrebbe passare al classico e collaudato 3-4-2-1 con Karamoh e Vlasic a supporto dell’attaccante paraguaiano.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo – StadioSport.it

Dionisi dovrebbe schierare il 4-2-3-1 e dovrà fare a meno degli infortunati Alvarez, Matheus Henrique e Obiang. Tra i pali ci sarà ovviamente l’esperto Consigli, con una difesa a quattro formata da Toljan a destra, Erlic e Ferrari al centro e Vina a sinistra. La linea mediana sarà probabilmente coperta dall’immancabile Boloca e da Thorstvedt, mentre ad agire dietro all’unica punta Pinamonti saranno, con tutta probabilità, Laurienté, Bajrami e Berardi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria. All: Juric.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All: Dionisi.