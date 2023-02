Spezia Napoli dove vedere il match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 5 febbraio alle 12:30 allo stadio Alberto Picco. Spezia – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Lunch match per il Napoli nella ventunesima giornata di campionato. Gli azzurri continuano la loro scalata e saranno ospiti dello Spezia di Luca Gotti. La squadra di Luciano Spalletti viene dalla vittoria contro la Roma di domenica sera ed approfitta dei passi falsi di Milan e Lazio. Crisi totale, invece, per i padroni di casa.

I Bianchi vengono da due sconfitte consecutive di cui l’ultima contro il Bologna per 2-0. Lo Spezia ha attualmente diciotto punti ed quartultima a cinque punti dal Verona e dalla zona calda. L’obbiettivo resta sempre quello di una salvezza tranquilla e potrebbe essere la seconda consecutiva per il club ligure.

Spezia Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming

Spezia Napoli, match della 21ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Spezia – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Spezia – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Spezia Napoli è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Spezia Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Spezia Napoli, le ultimissime

3-5-2 per lo Spezia. Davanti a Dragowski il terzetto difensivo con Amian, Caldara e Nikolaou. Per il centrocampo, Gotti sceglie Bourabia, Ampadu ed Agudelo come centrali mentre sulle fasce Holm con Reca. In attacco il duo formato da Verde e ci potrebbe essere l’esordio per il neoacquisto Shomurodov.

Il Napoli risponde con un 4-3-3. Meret tra i pali e la difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Per il centrocampo, Spalletti si affida a Anguissa, Lobotka e Zielinski con quest’ultimo favorito su Elmas. In attacco, Lozano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.

Spezia Napoli, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.