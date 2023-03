Dove vedere Spezia-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 10-03-2023

Dove vedere Spezia-Inter, match valevole per la 26° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, venerdì 10 marzo, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv e Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Allo Spezia di Semplici, dopo il pareggio casalingo contro il Verona per 1-1, manca di fatto la possibilità di portare a casa un bottino pieno che sarebbe stato fondamentale in ottica salvezza. Gli spezzini sono attualmente al quartultimo posto in classifica, a sole tre lunghezze proprio dal Verona. Adesso gli uomini di Semplici dovranno affrontare l’Inter nel match di venerdì sera che aprirà di fatto la 26° giornata di Serie A. Lo schema tattico degli spezzini sarà molto probabilmente lo stesso vinto contro il Verona, ovvero quello di un 4-3-3 con Nzola affiancato da Verde e Gyasi, in partiolar modo la presenza dell’ attaccante angolese davanti risulterà fondamentale per la manovra tattica dello Spezia.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla convincente vittoria contro il Lecce per 2-0 con il gol di Mkhitaryan e Martinez. Le parole molto dure, arrivate dopo la disfatta di Bologna da parte di Lautaro e di Inzaghi in conferenza stampa, sembrano aver motivato la squadra, che con il Lecce è apparsa in pieno controllo del gioco senza mai rischiare di rimettere in discussione il risultato. Adesso, però, i nerazzurri dovranno sfatare altri tabù come quelli di riuscire a ottenere il bottino pieno anche lontano da San Siro e di iniziare a dare continuità di risultati in campionato, cosa che quest’anno non è quasi mai riuscita all’Inter.

Dove vedere Spezia-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Spezia-Inter

Spezia-Inter Data: 10 Marzo

10 Marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Spezia-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.



La partita Spezia-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Spezia-Inter le ultimissime:

Come accennato, Leonardo Semplici opterà ancora una volta del 4-3-3 nella sfida di venerdì sera con Amian e Reca sulle fasce e Ampadu e Nikolau a completare il comparto difensivo. A centrocampo Agudelo ed Ekdal sicuri del posto, mentre restano in ballottaggio Zurkowski e Bourabia. In Attacco Gyasi e Verde a sostegno di Mbalà Nzola.

Tra le fila nerazzurre tornano a disposizione Di Marco e Skriniar dopo il forfait in extremis conto il Lecce. In difesa Darmian potrebbe essere chiamato ancora al ruolo di braccetto di destra nella difesa a 3 al fianco di De Vrij e Bastoni. Sugli esterni conferma per Dumfries sulla destra, mentre il rientro di Di Marco riapre il ballottaggio con Gosens sulla sinistra, con l’italiano leggermente in vantaggio. Nel mezzo potrebbe essere la volta buona per far rifiatare Calhanoglu, che potrebbe essere preservato in vista della partita di Champions, al suo posto Brozovic , con Mkhitaryan e Barella mezzali. In attacco Dzeko è apparso molto più che appannato contro il Lecce e dovrebbe esser concesso spazio a Lukaku al fianco di Laurato Martinez.

Spezia-Inter Probabili Formazioni:

Spezia (4-3-3) Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolau, Reca, Agudelo, Bourabia, Ekdal, Verde, Gyasi, Nzola. All. Semplici

Inter (3-5-2): Onana, De Vrij, Darmian, Bastoni, Di Marco, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Lukaku, Martinez. All. Simone Inzaghi