Dove vedere Serbia-Italia Under 21 in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-03-2023

Dove vedere Serbia-Italia Under 21 match amichevole.

La partita si giocherà allo stadio “Backla Topola” di, venerdi 24 marzo, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in diretta Tv e Streaming su Rai Sport.

Al primo test in questo nuovo anno anche la formazione allenata dal tecnico Goran Stevanovic, prima di approdare alle partite di qualificazione del prossimo Europeo Under 21 dove i serbi sono stati collocati nel Gruppo F e dovranno, dunque, confrontarsi con Azerbaigian, Inghilterra, Lussemburgo, Irlanda Del Nord e Ucraina. Stevanovic cercherà dunque di sfruttare al meglio il test amichevole per cercare di trovare la giusta amalgama di formazione da schierare alle prossime qualificazioni Europee.

La nazionale azzurrina allenata da Paolo Nicolato si prepara al ritorno in campo dopo l’ultimo stage risalente allo scorso novembre, gli azzurrini avranno in programma un doppio confronto amichevole con Serbia e Ucraina che servirà al Ct per poter sperimentare vari assetti tecnico-tattici in vista del prossimo Europeo Under 21 che si svolgerà tra Romania e Georgia. Il Ct ha convocato 28 giocatori per il doppio confronto, ma all’ultimo minuto ha dovuto fare i conti con i forfait di Cambiaso e Coppola, al loro posto sono stati chiamati Zanoli, Sorrentino e Carboni che andranno dunque, a completare la lista dei convocati. Dopo il test del Backla Topola la nazionale azzurrina tonerà in Italia dove a distanza di q ualche giorno affronteranno la successiva amichevole a Reggio Calabria contro l’Ucraina.

Dove vedere Serbia- Italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Serbia-Italia

Serbia-Italia Data: 24 Marzo

24 Marzo Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play

Serbia-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Sport. Mentre, lo streaming del match sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio Backla Topola potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Serbia-Italia Under 21 le ultimissime:

Il Ct Nicolato molto probabilmente si affiderà al classico schema del 4-3-3 con Caprile tra i pali schermato dalla difesa a 4 con Bellanova e Udogie terzini e Okoli e Pirola a completare il reparto. Acentocampo spazio a Miretti, Fagioli e Ricci. Davanti Colombo al centro dell’attacco supportato da Cancellieri e Baldanzi.

Serbia-Italia Under 21 Probabili Formazioni:

Serbia (3-4-3) Stankovic, Drezgic, Ilic, Djekovic, Mitrovic, Knezevic, Djurasovic, Jojic, Bazdar, Ratkov. All. Goran Stevanovic



Italia (4-3-3) Caprile; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagioli, Ricci, Miretti; Cancellieri, Colombo, Baldanzi. All. Paolo Nicolato