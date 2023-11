Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 08-11-2023

Dove vedere Salisburgo-Inter, match valevole per il quarto turno del Girone D di Champions League. La partita si giocherà allo stadio “Red Bull Arena” di Salisburgo, mercoledì 8 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Il Salisburgo del tecnico Struber, dopo le ultime tre vittorie messe a segno tra campionato e coppe, l’ultima in ordine di tempo arrivata in casa del Tirol per 0-2, si appresta ad affrontare il quarto turno del Gruppo D, dove gli austriaci sono attualmente terzi in classifica. La distanza tra le prime due, ovvero Inter e Sociedad, è attualmente di 4 punti, il prossimo test casalingo degli austriaci, proprio contro l’Inter, rischia di essere un vero e proprio dentro o fuori dal girone, nel quale l’unico modo per restare in corsa per la qualificazione è un successo contro i nerazzurri. Se quest’ultimo dovesse arrivare, infatti, gli austriaci non solo riaccenderebbero le proprie speranze di qualificazione, ma riuscirebbero a consolidare quanto meno il terzo posto in classifica, in mondo tale da non rischiare di mettere in discussione anche una probabile discesa in Europa League.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, che ancora una volta è riuscita a mettere a segno un altro importantissimo successo in campionato contro l’Atalanta per 1-2 al Gewiss Stadium. Il periodo di forma dei nerazzurri continua ad essere del tutto esaltante, con l’ultimo insuccesso oramai fermo allo scorso 27 settembre contro il Sassuolo. Adesso, però, i pensieri dell’Inter si focalizzeranno tutti nella prossima trasferta in Austria conto il Salisburgo, una vittoria in terra estera, infatti, significherebbe qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi si affiderà ancora una volta al proprio trascinatore e capitano Lautaro Martinez per espugnare la Red Bull Arena e consolidare il proprio passaggio del turno.

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta Tv e Streaming

Partita : Salisburgo-Inter

: Salisburgo-Inter Data: 8 novembre

8 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Salisburgo-Inter sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99€.

Per quanto riguarda la diretta tv, Salisburgo-Inter sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Salisburgo-Inter le ultimissime:

Negli austriaci Struber si affiderà ancora una volta alla formazione che già nella gara d’andata aveva messo in difficoltà con le proprie caratteristiche la difesa nerazzurra. Difesa a 4 con Dedic e Ulmer laterali e Pavlovic e Solet davanti a Schlager. A centrocampo agiranno Sucic, Bidstrop e Douath alle spalle di Kjaergaard, che avrà il compito di inventare palloni importanti per le due punte Gloukh e Simic.

Nell’Inter si profila molto turnover nelle scelte di Inzaghi. In difesa Darmian prenderà il posto di Pavard come braccetto di destra con Acerbi e Bastoni a completare il reparto. Sugli esterni Carlos Augusto darà il cambio a Dimarco, mentre sulla fascia opposta Dumfries è chiamato agli straordinari vista l’assenza di Cuadrado. A centrocampo Frattesi farà rifiatare Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan al proprio fianco. Davanti immancabile Martinez, che stavolta avrà come compagno di reparto Sanchez e non Thuram dal primo minuto.

Real Sociedad-Inter Probabili Formazioni:

Salisburgo (4-3-1-2) – Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrop, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh, Simic. All. Struber.



Inter (3-5-2) – Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. S.Inzaghi.