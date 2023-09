Dove vedere Salernitana-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-09-2023

La partita si giocherà presso lo stadio “Arechi” di Saleno, sabato 30 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

La Salernitana quest’anno sembra non esser partita con la giusta marcia, i campani, infatti, sono riusciti a racimolare solamente 3 punti in 6 partite disputate, ritrovandosi a galleggiare al 17° posto in classifica. La Rosa di Sousa è stata indubbiamente penalizzata anche dall’assenza prolungata del proprio bomber Dia in seguito allo scontro che il giocatore ha avuto recentemente con la propria società. L’attrito tra le due compagini sembra però essere rientrato e nella gara di sabato contro l’Inter Dia dovrebbe riappropriarsi del proprio posto in attacco, nel tentativo di regalare ai propri tifosi punti importanti in ottica classifica.

Dall’altra parte l’Inter di Inzaghi, che dopo aver assaporato l’amaro della prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo, il quale è uscito vincitore dalla gara infrasettimanale di San Siro per 1-2, vuole assolutamente girare pagina quanto prima possibile e riprendere il proprio andamento in classifica. I primi segnali di un rallentamento in casa nerazzurra erano iniziati a subentrare nelle partite contro Sociedad e Empoli, dove in entrambi i casi gli uomini di Inzaghi erano apparsi in netto calo fisico, nonostante le rotazioni attuate dal proprio tecnico. Anche contro il Sassuolo, infatti, l’Inter non è quasi mai riuscita a mantenere il controllo della palla con scelte imprecise e pochissimi duelli vinti a centrocampo. La Rosa nerazzurra è pronta a ripartire già dalla prossima trasferta di Salerno, match nel quale l’Inter non potrà permettersi di far riaffiorare i fantasmi della scorsa stagione.

Dove vedere Salernitana-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Salernitana-Inter

Salernitana-Inter Data: 30 settembre

30 settembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Dazn, Tim Vision e Now Tv

Salernitana-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Salernitana-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Salernitana-Inter le ultimissime:

Nei campani il tecnico polacco dovrà fare a meno di Antonio Candreva, uscito malconcio dalla gara contro l’Empoli. Solito 3-4-2-1, dunque, per Sousa con Dia pronto a ritornare titolare supportato dai due trequartisti che dovrebbero essere Kastanos e Cabral.

Nei nerazzurri Inzaghi dovrà ancora fare i conti con le assenze di Cuadrado e Arnautovic. Le rotazioni, però, dovrebbero comunque essere consistenti, soprattutto dopo l’appannaggio della squadra contro il Sassuolo. In difesa salgono le quotazioni di Pavard e De Vrij che potrebbero rispettivamente sostituire Darmian e Bastoni, con Acerbi spostato braccetto di sinistra. Sugli esterni Carlos Augusto insidia Dimarco, mentre sulla fascia opposta confermatissimo Dumfries. A centrocampo Frattesi resta in serio ballottaggio con Mkhitaryan per un posto da mezzala, che vede comunque l’italiano in vantaggio sul compagno. Davanti ancora Martinez-Thuram, con Sanchez che dovrebbe subentrare a partita in corso.

Salernitana-Inter Probabili Formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Pirola, Gyomber, Lovato, Bradaric, Martegani, Maggiore, Mazzocchi, Kastanos, Cabral, Dia. All. Paulo Sousa.

Inter (3-5-2): Sommer, De Vrij, Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.