Dove vedere Roma – Salernitana in Diretta Tv e Streaming 20-08-2023

Dove vedere Roma – Salernitana 1° Giornata di Serie A, Domenica 20 Agosto 2023 alle 18:30. Il match tra la Roma di Mourinho e la Salernitana di Paulo Sousa sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Prende il via il Campionato di Serie A 2023-24 e la Roma di Mourinho ospita alla 1° Giornata la Salernitana di Paulo Sousa all’Olimpico.

Il match tra Roma e Salernitana si giocherà alle 18:30 di domenica 20 Agosto 2023 e sarà visibile in esclusiva su Dazn e su Sky su Zona Dazn.

La Roma inizierà la nuova stagione in uno Stadio “Olimpico” Sold Out con i tifosi impazienti di vedere la nuova squadra.

Le novità di formazione per quanto riguarda la Roma saranno relative al reparto difensivo e di centrocampo.

Con la partenza di Ibanez giocherà titolare Llorente o Ndicka nella difesa a 3 insieme a Mancini e Smalling.

A centrocampo troveranno spazio i nuovi arrivati Aouar che probabilmente partirà titolare e Kristensen che entrerà a partita in corso.

Ci sarà da attendere per l’esordio dei recenti acquisti di centrocampo Renato Sanches e Paredes arrivati solo qualche giorno fa.

In attacco scelte obbligate per Mourinho visto le assenze per squalifica del capitano Lorenzo Pellegrini e di Paulo Dybala. Anche Mourinho non potrà andare in panchina per squalifica e tornerà soltanto alla 3° Giornata quando la Roma affronterà all’Olimpico il Milan nel primo big match stagionale.

Le due punte saranno El Shaarawy e Belotti supportati dal nuovo arrivato Aouar.

La Salernitana di Paulo Sousa viene dalla sua migliore stagione in Serie A con il record di punti ottenuti ed il traguardo salvezza raggiunto con 3 giornate di anticipo.

Con l’arrivo sulla panchina di Paulo Sousa la Salernitana ha avuto una crescita costante. Anche la Salernitana per il momento non ha avuto grandi innesti da questo calciomercato estivo e dovrà affrontare l’insidiosa trasferta contro la Roma nella speranza di portare a casa preziosi punti salvezza.

Le due formazioni si erano affrontate anche la scorsa stagione di Serie A alla 1° Giornata, quella volta a Salerno il 14 agosto 2022 e la Roma vinse 1 a 0 grazie al gold i Bryan Cristante.

L’ultimo precedente giocato all’Olimpico è del 22 maggio scorso alla 36° Giornata ed è terminato in pareggio 2 a 2 con la Salernitana che era andata in vantaggio due volte prima con Candreva e poi con Boulayne Dia ma è stata riagganciata dalla Roma prima con il gol di El Shaarawy e nel finale dal gol di Matic.

I precedenti tra le due formazioni in Serie A sono 12 e pendono nettamente a favore della Roma che ha ottenuto nove vittorie. Il resto è invece 2 pareggi e una vittoria dei granata.

Nonostante un calciomercato non ancora definito dove la Roma è ancora alla ricerca di una punta centrale c’è molto entusiasmo tra i tifosi giallorossi e si preannuncia uno Stadio Olimpico tutto esaurito con oltre 61.000 spettatori.

Come vedere Roma – Salernitana in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Salernitana

: Data : Domenica 20 Agosto

: Domenica 20 Agosto Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma – Salernitana valido per la 1° Giornata di Serie A Domenica 20 Agosto alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Alessandro Budel.

Roma – Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Salernitana sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Salernitana:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Salernitana:

Per Mourinho scelte obbligate in attacco visto le squalifiche di Pellegrini e Dybala e l’infortunio di Abraham. La Roma si schiera con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Llorente. A centrocampo ci sono Cristante e Bove al centro con Kristensen a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Aouar agirà sulla tre-quarti alle spalle di Belotti ed El Shaarawy.

Paulo Sousa schiera la sua Salernitana con il 3-4-2-1 con Ochoa in porta e linea difensiva a 3 formata da Gyomber, Fazio e Bradaric. A centrocampo ci sono Maggiore e Coulibaly al centro con Sambia a destra e Mazzocchi a sinistra. In attacco Boulaye Dia punta centrale supportato da Kastanos e Candreva.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Spinazzola; Aouar; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Indisponibili: Abraham, Kumbulla

Squalificati: Pellegrini, Dybala

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, Coulibaly, G. Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Boulaye Dia. All. Sousa

Indisponibili: Daniliuc, Lovato, Pirola

Squalificati: –