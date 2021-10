Dove vedere Roma-Napoli in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 24-10-2021

Dove vedere Roma-Napoli, 9° Giornata di Serie A, Domenica 24 Ottobre 2021 alle 18:00. Il big match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

C’è chi ha la possibilità di vincere e chi ha bisogno di farlo.

Il big match dello Stadio Olimpico di Roma, valevole per la nona giornata di campionato, mette di fronte due formazioni di alta classifica ma dallo stato d’animo totalmente opposto.

I giallorossi hanno disperato bisogno di mettere a referto una vittoria importante dopo l’incredibile batosta subita per mano del Bodo/Glimt che, con un perentorio 6-1, ha fatto sprofondare l’ambiente capitolino in una profonda depressione riguardo la forza della squadra.

Mourinho è conscio di dover ospitare la prima della classe in un match non facile, ma è anche certo di dover dare ai tifosi una prova che sia ben all’altezza delle aspettative dopo la trasferta norvegese.

I giallorossi tornano al completo e con la squadra titolare quindi non ci saranno più scuse in caso di partita sbagliata e una sconfitta potrebbe essere davvero difficile da digerire dopo una settimana che, tra Juve e Bodo, ha raggelato il clima romano.

Il Napoli, invece, ha la possibilità di fare 9 vittorie su 9 e di aggiungere un nuovo record nel proprio libro storico.

Luciano Spalletti torna proprio nella piazza che lo ha amato e odiato, idolatrato e contestato, per imporre la legge di potenza che questo Napoli sta applicando ad ogni partita.

Oltre la Juventus, i partenopei non avevano ancora affrontato una delle prime 7 ed è per questo che la sfida dell’Olimpico ha un valore ancora più grande per spegnere anche quei pochi dubbi riguardo una squadra che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato.

Le sfide interessanti ci saranno in ogni zona del campo: c’è il confronto tra due numeri 1 esperti come Rui Patricio e Ospina; l’esuberanza dei capitani Pellegrini e Insigne; la forza e il dominio che sia Abraham che Osimhen possono applicare e tanto altro.

Per il Napoli è il match che può dare la possibilità del record, per la Roma c’è l’obbligo di far dimenticare la disfatta contro il Bodo/Glimt.

Il “Derby del Sole” è pronto a divertirci.

Come vedere Roma-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Napoli

: Roma-Napoli Data : Domenica 24 Ottobre 2021

: Domenica 24 Ottobre 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e il Napoli di Luciano Spalletti, il 24 ottobre 2021, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Napoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Napoli

Dopo la disfatta di Bodo, la Roma torna a schierare la formazione titolare per il big match contro il Napoli.

Mourinho sceglie il solito 4-2-3-1 con l’unico ballottaggio riguardo la trequarti in cui dovrebbe giocare El Shaarawy, ma tutto dipende dalle condizioni di Nicolò Zaniolo.

In porta, come sempre, ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa tornano, in toto, tutti i titolari con Karsdorp e Vina sugli esterni e Mancini al centro con Ibanez.

A centrocampo Veretout e Cristante presidieranno la zona, mentre Mkhitaryan e Pellegrini completeranno la batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Abraham.

Il Napoli di Luciano Spalletti si presenta quasi al completo con l’unico dubbio riguardo Zielinski che dovrebbe poter recuperare per il match dell’Olimpico.

In porta giocherà Ospina, dopo che Meret è stato il titolare in Europa League, mentre in campo ci sarà una formazione speculare a quella giallorossa.

Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi con la collaudata coppia Koulibaly-Rrahmani al centro della difesa.

Imprescindibile la presenza di Anguissa a centrocampo insieme a Fabian Ruiz con Politano e Insigne a dare man forte alla prima punta, ovvero Osimhen.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All: Mourinho.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Spalletti

Precedenti e statistiche di Roma-Napoli

68 vittorie per la Roma nel “Derby del Sole” contro il Napoli che ha vinto, invece, 56 partite.

Per 58 volte è uscito il segno X.

Con 8 gol Mertens è il giocatore che ha siglato più reti in questo match.

