Dove vedere Roma – Lecce in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 09-10-2022

Dove vedere Roma – Lecce, 9° Giornata di Serie A, Domenica 9 Ottobre 2022 alle 20:45.

Il match dell’Olimpico sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

La Roma di Mourinho in questa stagione sta raccogliendo una serie di risultati altalenanti alternando vittorie entusiasmanti a deludenti sconfitte.

I giallorossi nelle ultime due uscite all’Olimpico hanno rimediato 2 sconfitte: il 18 settembre contro l’Atalanta in campionato per 1 a 0 e giovedì sono stati sconfitti in Europa League dal Betis per 2 a 1.

Alla ripresa del campionato dopo la pausa sabato scorso la Roma aveva vinto per 2 a 1 contro l’Inter di Inzaghi a San Siro e sembrava aver messo alle spalle il periodo critico ma giovedì è arrivata la beffarda sconfitta contro il Betis in Europa League dove la classifica si mette male con due sconfitte e una vittoria in 3 partite giocate.

Stesso discorso in campionato dove i giallorossi nelle prime 8 giornate hanno ottenuto 5 vittorie, 2 sconfitte contro Udinese e Atalanta ed 1 pareggio. La Roma di Mourino occupa il 6° posto in classifica con 16 punti a -4 dalla coppia capolista formata da Napoli e Atalanta.

Il Lecce di Baroni non perde da tre giornate nelle quali ha collezionato 5 punti frutto della vittoria esterna contro la Salernitana e dei pareggi casalinghi contro Monza e Cremonese.

I salentini sono al 13° posto in classifica e hanno ottenuto 7 punti nelle prime 8 giornate frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Come vedere Roma – Lecce in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Roma – Lecce

Roma – Lecce Data: Domenica 9 Ottobre 2022

Domenica 9 Ottobre 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Match dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho ed il Lecce di Baroni valido per la 9° Giornata di Serie A di domenica 9 Ottobre alle ore 20:45 sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN e visibile utilizzando l’App o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Lecce in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini affiancato dal commento tecnico di Alessandro Budel.

Roma – Lecce, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Lecce sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Lecce

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Roma – Lecce:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci saranno Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra con Cristante e Matic al centro. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Zaniolo.

Per il Lecce Baroni conferma il 4-3-3 con Falcone in porta e linea difensiva formata da Pongracic e Baschirotto centrali con Gendrey a destra e Pezzella a sinistra. A centrocampo c’è Hjulmand al centro affiancato da Gonzalez e Askildsen. In attacco il tridente formato da Ceesay, Strefezza e Banda.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Joan González, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Precedenti e Statistiche di Roma – Lecce:

Sono in totale 33 i precedenti giocati in Serie A tra Roma e Lecce ed il bilancio è nettamente a favore dei capitolini che hanno ottenuto 23 vittorie contro le 2 del Lecce mentre 8 sono stati i pareggi.

I gol messi a segno dalla Roma sono stati 73 mentre quelli del Lecce 27.

Netto dominio della Roma nei 16 precedenti giocati in casa all’Olimpico in Serie A con i capitolini che hanno ottenuto 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

L’unica sconfitta casalinga della Roma contro il Lecce però è rimasta impressa nella storia ed è una grossa ferita aperta per i tifosi giallorossi perche il 20 aprile del 1986 il Lecce di Fascetti già retrocesso vinse per 3 a 2 all’Olimpico e tolse letteralmente lo Scudetto alla Roma di Eriksson consegnandolo alla Juventus.