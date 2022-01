Dove vedere Roma-Cagliari in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 16-1-2022

Dove vedere Roma-Cagliari, 22° Giornata di Serie A, Domenica 16 Gennaio 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Lo Stadio Olimpico offrirà, nella domenica calcistica, un match tra due squadre dall’umore totalmente opposto che, però, prevede la soddisfazione della compagine meno accreditata rispetto a quella, sulla carta, più quotata.

Il 2022 di Roma e Cagliari, infatti, ha sovvertito totalmente i pensieri di ambo le squadre con i giallorossi che non sono riusciti a conquistare neanche un misero punto nei due match disputati, mentre i sardi sono a punteggio pieno.

I giallorossi sono reduci da una clamorosa partita contro la Juventus dove, al netto della bravura dei bianconeri, la Roma ha dimostrato di aver avuto un totale black out difensivo subendo tre gol in cui tutti gli effettivi hanno colpe.

Se contro il Milan, la Roma si è dimostrata inferiore, contro la Juve si è dimostrata disattenta e sono due aspetti che possono gravare su questa stagione.

Attualmente, infatti, la Juventus è avanti di tre lunghezze in classifica con Fiorentina e Lazio alle calcagna.

Il Cagliari, invece, ha conquistato in due gare più della metà dei punti fatti in tutto il girone d’andata, attestando che, in questo nuovo anno, i sardi vogliono cambiare musica.

6 punti in due partite ma soprattutto, oltre una fase offensiva che torna a funzionare, si è vista grinta e voglia di cambiare il risultato con grande entusiasmo.

Mazzarri sembra poter ritrovare la quadra di una squadra che sembrava, dal punto di vista agonistico, non avere ne capo ne coda.

Come vedere Roma-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Cagliari

: Roma-Cagliari Data : Domenica 16 Gennaio 2022

: Domenica 16 Gennaio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e il Cagliari di Walter Mazzarri, il 16 Gennaio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Cagliari in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Cagliari, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Cagliari

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Cagliari

I rossoblù di Mazzarri giocheranno con un 3-5-2 composto da Cragno in porta e un tridente difensivo privo di Godin, che ha rescisso il contratto per trasferirsi all’Atletico Mineiro.

A sostenere la fase difensiva ci saranno Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis con Zappa e Bellanova a fare da esterni.

A centrocampo confermato Marin che giocherà con Grassi e Deiola, mentre in attacco pronti Pavoletti e Joao Pedro.

La Roma di Josè Mourinho, sostituito da Sacramento, risponde con un 4-2-3-1 che ha pochi cambiamenti rispetto alla formazione “tipo”.

Rui Patricio giocherà tra i pali con Karsdorp e Vina esterni bassi. Mancini e Ibanez giocheranno come centrali difensivi.

A centrocampo tornano i titolarissimi: sia sulla mediana (Veretout e Cristante), sia sulla trequarti (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan).

In attacco l’unica punta sarà Tammy Abraham. Presumibilmente in panchina, dunque, i nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Bellanova; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho (squalificato) in panchina Joao Sacramento.

