Dove vedere Roma – Atalanta in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-09-2022

Dove vedere Roma – Atalanta, 7° Giornata di Serie A, Domenica 18 Settembre 2022 alle 18:00.

Il big match dell’Olimpico sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

La Roma di Mourinho dopo due trasferte consecutive a Udine ed Empoli torna a giocare all’Olimpico davanti al proprio pubblico.

Nelle due trasferte i giallorossi hanno rimediato una netta sconfitta contro l’Udinese per 4 a 0, la prima stagionale, ed una vittoria sofferta contro l’Empoli per 2 a 1.

Nelle due partite di campionato giocate all’Olimpico la Roma finora ha ottenuto due vittorie: contro la Cremonese 1 a 0 e contro il Monza per 3 a 0.

Nelle 4 trasferte per i giallorossi invece ci sono state due vittorie contro Salernitana ed Empoli, 1 pareggio a Torino contro la Juventus ed 1 sconfitta contro l’Udinese.

I giallorossi dopo 6 Giornate di Campionato sono 4° a quota 13 punti a – 1 dal trio di testa formato da Milan, Napoli e Atalanta.

L’Atalanta di Gasperini è partita benissimo ed è al primo posto in classifica con 14 punti appaiata con Napoli e Milan.

I bergamaschi sin qui hanno ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi.

Finora gli orobici in trasferta hanno ottenuto 3 vittorie su 3 partite giocate mentre in casa sono stati fermati due volte sul pareggio da Milan e Cremonese e hanno vinto contro il Torino.

Il 5 marzo scorso l’ultimo scontro diretto giocato all’Olimpico tra Roma e Atalanta è terminato con la vittoria di misura dei giallorossi con la firma di Tammy Abraham.

Ma negli ultimi 5 scontri diretti giocati all’Olimpico la Roma ha vinto 1 sola volta mentre 2 sono state quelle dell’Atalanta in trasferta e 2 i pareggi.

Come vedere Roma – Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Roma – Atalanta

Roma – Atalanta Data: Domenica 18 Settembre 2022

Domenica 18 Settembre 2022 Orario: 18:00

18:00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Big Match della 7° Giornata di Serie A dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho e l’Atalanta di Gasperini di domenica 18 settembre alle ore 18:00 sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN e visibile utilizzando l’App o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma – Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Atalanta sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Roma – Atalanta:

Mourinho ha recuperato Zaniolo dall’infortunio che ha già giocato in Europa League giovedì e dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare in campo a partita in corso.

La Roma scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Matic e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Gasperini dovrà fare a meno di Zappacosta, Zapata e Palomino infortunati e manda in campo la sua Atalanta con un 3-4-2-1 speculalare ai giallorossi con Musso in porta e linea difensiva formata da Toloi, Demiral e Okoli. A centrocampo ci sono De Roon e Koopmeiners al centro con De Roon a destra e Soppy a sinistra. In attacco Hojlund punta centrale supportato da Ederson e Malinovskyi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Wijnaldum, Darboe

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Ederson; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zapata, Djimsiti, Palomino, Zappacosta