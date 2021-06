Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 3-7-2021

Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca, quarti di finale di Euro 2020, sabato 3 luglio alle 18:00. La partita Repubblica Ceca-Danimarca sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Battuta a sorpresa l’Olanda di Frank De Boer negli ottavi di finale, la Repubblica Ceca di Jaroslav Šilhavý si prepara ad affrontare, sabato alle 18:00 a Baku, nel match valevole per i quarti di finale di Euro 2020, l’ambiziosa Danimarca di Kasper Hjulmand, reduce dalla vittoria per 4-0 contro il Galles di Robert Page nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Chi passerà il turno tra cechi e danesi affronterà, mercoledì 7 a Wembley, la vincente di Ucraina-Inghilterra.

Repubblica Ceca-Danimarca, quarti di finale Euro 2020 03-07-2021.

Le ultime sulle formazioni di Repubblica Ceca e Danimarca

Per quanto riguarda le formazioni, Šilhavý dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Vaclik in porta. Davanti a lui, Coufal, Celustka, Kalas e Boril. A centrocampo spazio a Holes e Soucek con Masopust, Barak e Sevcik sulla trequarti a fare da supporto all’unico perno offensivo, Schick.

Hjulmand dovrebbe invece optare per un più classico 3-4-3. Schmeichel quindi in porta con, a fargli da scudo, Vestergaard, Christensen e Kjaer. Centrocampo a quattro con Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg e Maehle. Davanti, il trio d’attacco formato da Braithwaite, Dolberg e Damsgaard.

Probabili formazioni Repubblica Ceca-Danimarca

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

Danirmarca (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Come vedere Repubblica Ceca-Danimarca in diretta tv e streaming

Partita: Repubblica Ceca-Danimarca

Data: sabato 3 luglio 2021

Orario: 18:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Uno

Streaming: Rai Play, Sky Go, Now Tv

Repubblica Ceca-Danimarca sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra cechi e danesi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Repubblica Ceca-Danimarca

La radiocronaca di Repubblica Ceca-Danimarca sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Repubblica Ceca e Danimarca sono complessivamente 2 con il bilancio che dice 2 vittorie dei cechi. Questi, nel dettaglio, i risultati dei due precedenti:

Danimarca-Repubblica Ceca 0-2 (21 giugno 2000 – fase a gironi Euro 2000)

Repubblica Ceca-Danimarca 3-0 (27 giugno 2004 – quarti di finale Euro 2004)

