Quarti Mondiali Qatar dove vederli in diretta TV e streaming. Le partite si giocheranno nelle giornata del 9 e 10 dicembre e saranno trasmesse in esclusiva sulla Rai.

Il percorso dei Mondiali è giunto alla metà. Si è completato anche il quadro delle squadre promosse ai quarti di finale. La prima a qualificarsi è stata l’Olanda che non ha avuto particolari problemi nel 3-1 contro gli Stati Uniti. A sfidare gli Orange sarà l’Argentina che ha battuto l’Australia per 2-1 grazie ad un super Leo Messi.

In scioltezza anche la Francia che ha dominato in lungo ed in largo contro la Polonia per 3-1. Due straordinari Kylian Mbappé e Olivier Giroud hanno risolto la pratica con il giocatore del Milan che è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Francia. La squadra allenata da Czesław Michniewicz può recriminare le tante occasioni sprecate.

L’avversaria della Francia è di tutto rispetto: l’Inghilterra. Tre reti anche per la Nazionale di Gareth Southgate contro il Senegal che non è mai stato del tutto in partita. A seguire lo scontro tra Giappone e Croazia. Non sono bastati neanche i tempi supplementari a decidere la vincitrice.

Sono stati i calci di rigori che hanno portato la Croazia ai quarti grazie ad un super Dominik Livaković che ha neutralizzato tre dei rigori dei nipponici. Pirotecnica, invece, la sfida tra Brasile e Corea del Sud con la Seleção che ha strapazzato i sudcoreani per 4-1. Sono proprio i verdeoro gli avversari della nazionale croata.

I calci di rigori hanno deciso anche la sfida tra Marocco e Spagna dopo una partita da cardiopalma. Ad avere la meglio sono stati i marocchini che hanno battuto gli iberici ai rigori. La squadra di Luis Enrique ha sbagliato tutti e tre i rigori ed esce amaramente dalla competizione. Il Marocco ha ottenuto la sua prima qualificazione storica ai quarti di finali.

Si è delineato anche l’ultimo quarto di finale di questa competizione. L’avversario del Marocco è il Portogallo che, nonostante Cristiano Ronaldo in panchina, riesce a stravincere contro la Svizzera.

Quarti Mondiali Qatar, dove vederli in diretta TV e streaming

Competizione: Quarti Mondiali Qatar

Quarti Mondiali Qatar Data: 9 e 10 dicembre

9 e 10 dicembre Canale tv: Rai 1

Streaming: Rai Play

Come per la fase a gironi, i quarti di finali verranno trasmessi ugualmente dalla Rai che detiene i diritti di tutte le partite. I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Quarti Mondiali Qatar, il calendario

Croazia – Brasile , 9 dicembre ore 16 (Rai 1)



, 9 dicembre ore 16 (Rai 1) Olanda–Argentina , 9 dicembre ore 20 (Rai 1)

Marocco–Portogallo, 10 dicembre ore 16 (Rai 1)