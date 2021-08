Dove vedere Napoli-Venezia in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 22-08-2021

Dove vedere Napoli-Venezia, 1° giornata di Serie A, domenica 22 Agosto ore 20:45. La partita Napoli-Venezia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

L’attesa è quasi finita; la Serie A 2021-2022 è pronta ad aprire i battenti con i primi 4 match che sabato 21 agosto vedranno in campo Inter-Genoa, Hellas Verona-Sassuolo, Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. 4 partite che segneranno l’inizio di una nuovo campionato in cui speriamo possa riassaporarsi quel clima a cui eravamo abituati prima della pandemia.

L’Inter, campione d’Italia in carica, proverà, sotto la guida del suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi, a difendere lo scudetto conquistato meritatamente lo scorso anno. Tra le pretendenti al titolo ovviamente Juventus, Milan, Roma, Atalanta e Napoli con questi ultimi che si presentano ai nastri di partenza con il chiaro intento di fare meglio del 7° posto del 2019-2020 e del 5° della stagione passata.

Sfumata infatti all’ultima giornata del campionato ’20-’21 la qualificazione in Champions League, il Napoli, che quest’anno si affida in panchina a Luciano Spalletti, proverà a fare meglio di quanto fatto negli ultimi due anni. La squadra è praticamente la stessa dello scorso anno con l’unica eccezione rappresentata dall’arrivo di Juan Jesus che, dopo aver concluso la sua avventura alla Roma, ha firmato un contratto che lo legherà ai partenopei fino al 30 giugno 2022.

Il cammino del Napoli verso il titolo o quantomeno verso un posto in Champions League inizierà quindi domenica sera alle 20:45, al Diego Armando Maradona, contro il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti che, tornato in Serie A a distanza di 19 anni dall’ultima partecipazione ha chiaramente nella salvezza il suo obiettivo da raggiungere.

Napoli-Venezia, 1° giornata Serie A 2021-2022, 22-08-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Venezia

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas (in ballottaggio con Rrahmani), Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka con Politano, Elmas ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Zanetti dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Maenpaa quindi in porta con, a fargli da scudo, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Schnegg. Centrocampo a tre con Tessmann, Peretz ed Heymans. In attacco il tridente formato da Johnsen, Forte e Di Mariano.

Probabili formazioni Napoli-Venezia

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.

Allenatore: Paolo Zanetti

Come vedere Napoli-Venezia in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Venezia

Competizione: Serie A

Data: domenica 22 agosto 2021

Orario: 20:45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (App e sito)

Napoli-Venezia sarà visibile, a partire dalle 20:45, in esclusiva su DAZN. In tv sarà possibile assistere al match del Diego Armando Maradona collegandosi a DAZN Channel (409 del Digitale Terrestre) oppure scaricando l’app DAZN sulle smart tv abilitate. Altro metodo per assistere alla partita è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Via streaming, invece, il match tra azzurri e arancioneroverdi sarà visibile su smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale attraverso notebook o pc.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Venezia

La radiocronaca di Napoli-Venezia sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno, Rai Radio Uno Sport e Radio Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Venezia sono complessivamente 24 (14 in Serie A, 10 in Serie B) con un bilancio che dice 7 vittorie degli azzurri, 4 degli arancioneroverdi e 13 pareggi. 27 i gol segnati dai partenopei, 21 quelli messi a referto dai veneziani.

L’ultimo precedente in assoluto, che poi è anche l’ultimo in terra campana, risale a Napoli-Venezia 1-1 dell’8 maggio 2004 (Serie B 2003-2004).

Migliori Bookmakers AAMS