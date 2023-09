Dove vedere Napoli-Udinese in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 27/09/2023

Dove vedere Napoli-Udinese, partita valevole per la 6° Giornata di Serie A. Il match si giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle 20:45. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Tempo di turno infrasettimanale anche per il Napoli. I partenopei ospiteranno l’Udinese per cercare di dare una svolta a questo campionato che non è stato esaltante. Domenica sera uno 0-0 deludente sul campo del Bologna e con un rigore sbagliato da Osimhen. Come se non bastasse, c’è stata anche qualche scintilla tra il nigeriano con Rudi Garcia, perché non ha apprezzato la sostituzione.

Momento di grande tensione in casa da Napoli che va mitigato con una vittoria che manca da due giornate. Di fronte c’è l’Udinese di Andrea Sottil che è in un momento di grande difficoltà. Viene dalla sconfitta casalinga in casa per 2-0 contro la Fiorentina e in questo campionato non ha ancora vinto.

Nello scorso incrocia tra le due squadre a vincere sono stati i partenopei per 3-2. Osimhen, Zielinski e Elmas avevano segnato la rete del 3-0 ma i friulani hanno accorciato le distanze con Nestorovoski e Samardzic.

Dove vedere Napoli-Udinese in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Udinese

Napoli-Udinese Data: 24 settembre

24 settembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Udinese, match della 6ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Udinese è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli-Udinese dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Udinese, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli. Davanti a Meret la difesa con Ostigard e Natan, che ha esordito molto bene domenica, e sulle fasce Di Lorenzo e il ritorno di Mario Rui. A centrocampo, Anguissa con Lobotka e Zielinski. In attacco, gli azzurri si affidano a Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Per i friulani, Silvestri tra i pali e il terzetto difensivo con Perez, Bijol e Guessand. Per il centrocampo, i centrali Samardzic, Walace e Lovric mentre sulle corsie esterne Ebosele e Kamara. In attacco, il duo formato da Thauvin e Lucca.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.