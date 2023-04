Napoli Salernitana dove vedere il match valido per la 32ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 30 aprile aprile al Maradona alle 15.00. Napoli – Salernitana sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Napoli Salernitana – Il Napoli deve compiere solo un ultimissimo passo verso lo scudetto. La vittoria last minute di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus con la rete di Giacomo Raspadori, ha permesso ai partenopei di saltare ancora più in avanti per la conquista del campionato. A favorire il raggiungimento anticipato del titolo, a sei giornate dalla fine, è stato anche il KO della Lazio seconda contro il Torino.

Il derby campano contro la Salernitana , dunque, sarà decisivo. Tuttavia, ancora prima di cominciare, la sfida si è accesa a poche giornata dall’inizio. Il motivo è legato al fatto che il Napoli, con una vittoria sui granata, potrebbe già festeggiare lo scudetto ma tutto dipenderà anche dal risultato della sfida di domenica alle 12:30 tra Lazio ed Inter. Utile al Napoli sarebbe il pareggio o la sconfitta da parte dei biancocelesti.

Per questo motivo, per evitare anche possibili problemi di sicurezza relativi ai festeggiamenti, era stato chiesto di giocare le due sfide in contemporanea nel lunch match domenicale. La questione ha sollevato immediatamente un polverone mediatico nonché malcontento generale da parte dei salernitani che così facendo andrebbero stanchi nella sfida delicata di mercoledì contro la Fiorentina, fondamentale per poter continuare a sperare nella salvezza.

Nonostante l’iniziale rifiuto da parte della Lega di spostare il match, alla fine la proposta è stata accettata. Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15, quindi poco dopo la sfida tra Lazio ed Inter. Questo ha fatto slittare anche il match del turno infrasettimanale tra Udinese e Napoli che, inizialmente, era fissato per martedì ma che si giocherà giovedì.

La Salernitana arriva al derby dopo la straordinaria vittoria per 3-0 sul Sassuolo con le reti di Pirola, Dia e di Coulibaly . Questo successo proietta i campani verso una salvezza sempre più concreta. All’andata, il derby campano è terminato per 2-0 per i partenopei con le rete di Di Lorenzo ed Osimhen che hanno sbancato l’Arechi.

Napoli Salernitana , dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana Data: 30 aprile

30 aprile Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Salernitana , match della 32ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Salernitana in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Salernitana è a cura di Stefano Borghi affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Salernitana, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Salernitana, le ultimissime

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con diversi infortunati come Mario Rui e Politano. Nel 4-3-3, davanti a Meret la difesa dovrebbe prevedere dal primo minuto Rrahmani e Kim ad agire da centrali mentre Di Lorenzo ed Olivera sulle fasce. A centrocampo, il tridente composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Recupera Simeone ma che partirà dalla panchina ed in attacco, dovrebbe esserci Elmas e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.

La Salernitana di Paulo Sousa risponde con un 3-4-2-1 che dovrebbe essere lo stesso di quello visto col Sassuolo. Ochoa a difendere i pali e la difesa con Lovato, Gyomber e Pirola. A centrocampo, dovrebbero partire dal primo minuto Mazzocchi e Coulibaly al fianco dei compagni Vilhena e Bradaric. Sulla trequarti Kastanos e Candreva alle spalle dell’unica punta Dia.

Napoli Salernitana, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.