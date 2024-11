La partita Napoli-Roma si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, domenica 24 novembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Napoli-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-11-2024

Il Napoli capolista è chiamato all’ultimo big match di calendario dopo i 4 punti ottenuti nell’ultimo periodo contro squadre del calibro di Atalanta, Inter e Milan. Gli azzurri sono, dunque, chiamati ad affrontare un ultimo test importante prima di andare incontro nuovamente a match abbordabili sulla carta, senza tralasciare il fatto che anche alla prossima contro la nuova Roma di Claudio Ranieri servirà ottenere i tre punti se Conte e i suoi vorranno continuare a tenere le inseguitrici ad addebita distanza.

Dall’altra parte l’avvio del terzo capitolo di Sir Claudio Ranieri alla guida delle Roma, l’allenatore italiano è stato, infatti, richiamato dalla dirigenza americana per cercare di tirar fuori i giallorossi dall’oblio di classifica nel quale sono caduti. Difficile pensare che in poche settimane si sia fatto lavoro a sufficienza per cercare di far risultato a Napoli, ma l’ambizione e l’entusiasmo che il tecnico ex Cagliari sta cercando di trasmettere al gruppo romanista, potrebbero giocare una notevole sorpresa nel match di domenica pomeriggio.

Dove vedere Napoli-Roma in Diretta Tv e Streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn iscrivendosi a uno dei piani di abbonamento tra quello Standard (34,99 euro) e quello Premium (59,99 euro), ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport al costo di 14,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Napoli-Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli-Roma le ultimissime:

Nel Napoli, Conte valuta l’opzione di far partire Spinazzola dal 1’ visto che Olivera è stato uno degli ultimi a rientrare dalla propria nazionale, insieme a lui a comporre la retroguardia ci saranno Buongiorno e Rrahamani centrali con Di Lorenzo dalla parte opposta. A centrocampo sancito il ritorno dal primo minuto anche di Lobotka che si posizionerà in regia con Anguissa e McTominay ai propri lati. Davanti solito tridente con Politano e Kvara sulle rispettive fasce di competenza con Lukaku unico riferimento centrale.

Tra le fila giallorosse, invece, Ranieri opterà per il passaggio alla difesa a 4, anche se non ci sarà ancora una volta Hummels che partirà dalla panchina a discapito di Mancini e N’dika che agiranno centralmente con terzini Angelino e Celik. Nel centrocampo a 4 invece, Konè e Cristante saranno gli interdittori centrali, mentre sulle fasce spazio a El Shaarawy a sinistra e Soulè a desta. Sulla trequarti ad essere incaricato di supportare Dovbyk sarà Pellegrini, con Paulo Dybala che partirà dalla panchina.

Napoli-Roma probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.



ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Soulé, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.