Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 29/10/2023

Dove vedere Napoli-Milan, partita valevole per la 10° Giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 29 ottobre 2023 alle 20:45. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Napoli-Milan, ventottesima giornata Serie A 6-3-2022.

Dopo Inter-Roma, c’è un altro big match nella decima giornata di campionato: il posticipo tra Napoli e Milan. Le due squadre ritornano dalle fatiche della Champions League. Gli azzurri ritornano dalla vittoria, sofferta, contro l’Union Berlino per 1-0 grazie a Jack Raspadori che risolve un match che si stava rivelando difficile per la squadra di Rudi Garcia.

Il Milan, invece, esce con le ossa rotte dalla trasferta di Parigi. Troppo PSG che ha strapazzato i rossoneri con un sonoro 3-0 grazie al solito Mbappe e con le reti di Kolo Muani e quella di Lee. Emergenza per Stefano Pioli che in tre partite di Champions non ha segnato neanche una rete e rischia seriamente la qualificazione.

Le due squadre distano quattro punti di distanza e vogliono a tutti i costi allungare. Lo scorso anno terminò con un sorprendente 4-0 del Milan che espugnò il Maradona con una doppietta di un super Leao, la rete di Brahim Diaz e una di Saelemaekers.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Milan

Napoli-Milan Data: 29 ottobre

29 ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Milan, match della 10ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Milan è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli-Milan dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Milan, le ultimissime

Davanti a Meret la difesa a quattro con Rrahmani e chance a Natan, dopo l’ottima prestazione di Berlino, mentre sulle fasce Di Lorenzo al fianco di Mario Rui. Al centrocampo, ancora Cajuste con Lobotka e Zielinski. In avanti il tridente formato da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

Il Milan può riabbracciare il suo portiere Maignan. Difesa speculare quella milanista con Calabria, Kalulu, Tomori e T.Hernandez. Per la mediana spazio a Reijnders, Adli e Musah. In avanti il solito trio formato da Pulisic con Giroud e Leao.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T.Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.