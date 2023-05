Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 21-05-2023

Dove vedere Napoli-Inter, match valevole per il 35° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, domenica 21 maggio, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Napoli di Luciano Spalletti aspetta soltanto il 4 giugno per alzare lo scudetto al cielo dopo 33 anni di digiuno. Ma il Napoli non vuole lasciare niente di incompiuto in questo campionato, come già dimostrato nei match contro Fiorentina vinto a titolo già acquisito. I partenopei arrivano dalla sconfitta contro il Monza per 2-0 e domenica pomeriggio si appresteranno ad ospitare l’Inter di Simone Inzaghi fresca di qualificazione in finale di Champions League. Il Napoli cercherà di puntare all’ennesimo successo casalingo, affidandosi ancora una volta al proprio bomber Victor Osimhen. Il nigeriano cercherà di timbrare ancora una volta il cartellino per consolidare il titolo di capocannoniere e staccare ancora di più in classifica Lautaro Martinez.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo 13 anni torna a disputare una finale di Champions League del tutto impronosticabile ad inizio anno. Il tecnico piacentino ha saputo trasformare le tante critiche rivoltegli in questa stagione dopo le undici sconfitte incassate in campionato in veri e propri elogi dopo lo storico traguardo della finale di Champions League. Prima di giocarsi il tutto per tutto nella finale di Istanbul contro il Manchester City il prossimo 10 giungo, l’Inter punta a confermare gli altri due obiettivi stagionali, come il piazzamento nei primi quattro posti della classifica e la vittoria della Coppa Italia. Adesso l’Inter punterà ad archiviare la qualificazione alla prossima Champions League già nel prossimo match contro in Napoli nella prossima gara di campionato, in modo da poter concentrare le proprie forze per la gara di Roma contro la Fiorentina.

Dove vedere Napoli-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Napoli-Inter

Napoli-Inter Data: 21 maggio

21 maggio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

Napoli-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Napoli-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli-Inter le ultimissime:

Nel Napoli, Spalletti potrebbe far tornare tra i pali Meret dopo le ultime due giocate da Gollini. A centrocampo nessuna rotazione con il classico trittico Zielinski, Anguissa e Lobotka. Davanti l’unica rotazione potrebbe essere quella della corsia di destra, con Elmas in vantaggio su Politano, il macedone partirà titolare nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.



Nell’Inter potrebbe rivedersi la LuLa in attacco. Lautaro Martinez va a caccia del titolo di capocannoniere, attualmente l’argentino è a soli tre gol dalla vetta e sarà affiancato da Lukaku, dopo il riposo della gara di Champions. Sulla sinistra Gosens insidia Di Marco per una maglia da titolare. Mentre a centrocampo tornerà titolare Brozovic a schermare la difesa.

Napoli-Inter Probabili Formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi.