Dove vedere Napoli-Genoa in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-2-2024

Dove vedere Napoli-Genoa, 25ma Giornata di Serie A, Sabato 17 Febbraio 2024 alle 15:00. Il match dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri e il Genoa sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Napoli di Walter Mazzarri torna in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Gli azzurri sono alla ricerca di una continuità mai avuta durante questa stagione. I Campioni d’Italia in carica, specie dopo il cambio allenatore che ha portato all’insediamento di Mazzarri, non riescono a trovare un filotto di vittorie che possa rialzare una classifica che vede i partenopei al nono posto in questo momento.

Mazzarri si affida alla qualità di Kvaratskhelia, ma soprattutto al ritorno in Italia di Victor Osimhen. Il nigeriano sarà fondamentale per riportare gol e precisione offensiva a una squadra che ha sentito dannatamente la mancanza di un terminale d’attacco che potesse garantire gol alla squadra.

Di fronte, però, c’è un Genoa che, soprattutto nell’ultimo periodo, ha dimostrato di avere grande continuità di prestazioni e che, nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, ha convinto per il gioco mostrato e per l’identità tattica che Alberto Gilardino ha dato.

I rossoblu sono al grande esame “Maradona” e si affideranno alla solita verve di Albert Gudmundsson, leader tecnico di una squadra che, però, ha bisogno al più presto dei gol e della continuità di Retegui.

Come vedere Napoli-Genoa in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Napoli-Genoa

: Napoli-Genoa Data : Sabato 17 Febbraio 2024

: Sabato 17 Febbraio 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Napoli di Walter Mazzarri e il Genoa di Alberto Gilardino, il 17 Febbraio 2024, alle ore 15:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Napoli – Genoa su DAZN è a cura di Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.

Per poter guardare la partita Napoli Genoa in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Napoli-Genoa, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Napoli-Genoa sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Napoli-Genoa

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Napoli-Genoa

Il Napoli di Walter Mazzarri dovrebbe riproporre il modulo 4-3-3. Victor Osimhen è tornato a Napoli dopo la Coppa d’Africa che ha visto la sua Nigeria perdere in finale contro la Costa d’Avorio.

Nonostante il ritorno del bomber, dovrebbe ancora essere Simeone, favorito su Raspadori, a giocare come punta centrale nell’attacco azzurro, completato dai soliti Politano e Kvaratskhelia che agiranno sulle fasce.

Alex Meret potrebbe tornare titolare tra i pali del Napoli, con Gollini in panchina, mentre in difesa Mazzarri ritrova Mario Rui, ma perde Juan Jesus per squalifica. A completare il reparto ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Natan.

A centrocampo, il ballottaggio è tra Zielinski e Cajuste, con il primo in leggero vantaggio. Anguissa e Lobotka completeranno il reparto.

Il Genoa si affaccia alla sfida del Maradona con il 3-5-2. Martinez giocherà tra i pali, mentre in difesa Gila ha recuperato De Winter, mentre Spence è in dubbio, ma resta in vantaggio rispetto a Sabelli. Bani e Vasquez completeranno il reparto.

Malinovskyi, Badelj, Strootman e Frendrup giocheranno a centrocampo con Gudmundsson ad agire vicino alla punta Mateo Retegui.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Cajuste, Raspadori, Osimhen. Indisponibili: Juan Jesus. Allenatore: Walter Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Sabelli, Ekuban, Bohinen, Thorsby, Vitinha, Martin, Messias, Ankeye. Indisponibili: Matturro. Allenatore: Raffaele Palladino.