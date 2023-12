Dove vedere Napoli-Braga in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 12-12-2023

La partita si giocherà stadio “Maradona” di Napoli, martedì 12 dicembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Il Napoli deve assolutamente uscire dal vortice negativo imboccato dall’avvio di questa stagione, la rosa di Walter Mazzarri non è riuscita a strappare nessun punto allo Juventus Stadium, uscendo sconfitta di misura col gol di Gatti. Nonostante l’insuccesso, il gruppo partenopeo ha dimostrato di saper ancora dominare il match per grandi parte del tempo, ma la mancanza di concretezza e di cinicità continua ad attanagliare gli azzurri. Ora servirà necessariamente ritornare a convincere vincendo già nel prossimo incontro casalingo di Champions contro il Braga valido per il Gruppo C. I partenopei sono attualmente secondi dietro il Real Madrid con 7 punti totalizzati, mentre i portoghesi inseguono subito dietro a 3 punti. Gli azzurri, dunque, avranno due risultati su tre per strappare un pass per gli ottavi, ma una vittoria in casa Napoli potrebbe essere necessaria anche per riacquistare fiducia nei propri mezzi.

Dall’altra parte i portoghesi del Braga, capitanati dal tecnico Arthur Jorge, i quali sono attualmente la quarta forza della liga portoghese a sole 2 lunghezze dal Porto capolista. La squadra di Jorge arriverà al match del Maradona con il coltello tra i denti nel tentativo di scrivere una delle pagine più importanti del proprio club. Per far sì che tutto questa accada, però, i portoghesi dovranno conseguire il proprio successo con ben due reti di vantaggio, una sola lunghezza infatti, non farebbe altro che equiparare i punti in classifica dei partenopei, ma di fatto mantenendo la terza posizione. Ma l’ambizione degli ottavi non è l’unico scopo portoghese che devono necessariamente cercare di strappare punti al Napoli, anche per non compromettere un eventuale terzo posto in classifica che varrebbe lo scivolamento in Europa League a discapito del Union Berlino impegnata contro il Real.

Napoli-Braga sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Napoli-Braga le ultimissime:

Ancora fermi ai box Mario Rui e Olivera nel Napoli, con Mazzarri che dorà fare affidamento ancora su Natan come terzino sinistro. A centrocampo sulla mediana ci sarà Lobotka, con Anguissa e Zielinski ai propri lati, anche se resta vivo il ballottaggio per quest’ultimo con Elmas per una maglia da titolare. Davanti confermatissimo il tridente sceso in campo contro la Juventus con Politano e Kvaratskhelia esterni alti e Osimhen punta entrale.

Dall’altra parte Jorge si affiderà al classico 4-2-3-1 con le chiavi della trequarti affidate a Ricardo Horta, il quale sarà incaricato di rifinire le occasioni create e favorire gli inserimenti di Banza.

Napoli-Braga probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.