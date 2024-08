Dove vedere Napoli-Bologna in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 25-08-2024

Dove vedere Napoli-Bologna, 2° Giornata di Serie A, Domenica 25 Agosto 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri e il Bologna sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

L’obiettivo comune è solo uno: trovare la prima vittoria in campionato.

Il Napoli di Antonio Conte ha cominciato la stagione nel peggiore dei modi dopo il 3-0 subito contro l’Hellas Verona sul campo degli scaligeri e i dubbi sulla campagna acquisti sono incominciati a emergere.

Mentre Manna e De Laurentiis lavorano per portare nuovi rinforzi, uno dei quali sarà Romelu Lukaku, gli azzurri dovranno rilanciarsi anche sul campo dove sono attesi alla prima uscita stagionale casalinga.

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha debuttato con un pareggio nel match contro l’Udinese che ha registrato la solita, ottima, verve offensiva dei rossoblu e qualche ingenuità di troppo nel non chiudere la partita.

Orsolini si è dimostrato, anche quest’anno, leader della squadra e del gruppo e il nuovo Bologna, formato Champions League, vuole tornare a macinare immediatamente punti anche in campionato.

Guarda Napoli–Bologna in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Napoli-Bologna in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Napoli-Bologna

: Napoli-Bologna Data : Domenica 25 Agosto 2024

: Domenica 25 Agosto 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito).

: DAZN (app e sito). Streaming: DAZN (app e sito).

Sarà possibile vedere la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano, il 25 Agosto 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN.

Su DAZN, la telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara.

Per poter guardare la partita Napoli Bologna in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Le ultime di Napoli-Bologna

Dopo la batosta di Verona, il Napoli di Conte torna davanti al proprio pubblico con la possibilità di poter far debuttare Alessandro Buongiorno, assente nella disfatta contro l’Hellas.

In attacco, sarà ancora Raspadori a guidare la fase offensiva con Simeone in panchina.

Dubbi sugli esterni dove Olivera e Spinazzola si contendono una maglia da titolare.

Il Bologna di Italiano si affiderà a Miranda che potrebbe prendere il posto di Lykogiannis sulla corsia di sinistra e lo spagnolo è pronto a esordire in Serie A.

Lucumi e Urbanski in gruppo, ma per loro servirà ancora tempo. Confermato Castro in attacco.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.