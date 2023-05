Monza Napoli, dove vedere il match valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 14 maggio alle 15:00 all’U-Power Stadium, di Monza. Monza – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Il Napoli campione d’Italia prosegue il suo campionato in casa del neopromosso Monza. I partenopei non hanno più nulla da chiedere, dopo un’annata da sogno. L’unica cosa che potrebbero percorrere è il record di 90 punti che potrebbe regalare l’ennesima ciliegina sulla torta e soprattutto permetterebbe di giocare le prossime partite con la mente sgombra da ogni preoccupazione.

Anche il Monza non ha niente da chiedere: obbiettivo salvezza ampiamente raggiunto. Una grande ripresa i brianzoli che sono praticamente un’altra squadra con l’arrivo di Raffaele Palladino che ha collezionato tantissimi punti, sottraendo punti a big come Juve ed Inter, dopo l’inizio killer di Giovanni Stroppa. Proprio quest’ultimo allenatore sedeva in panchina nel match d’andata.

Al Maradona finì con un 4-0 da parte dei partenopei. In gol andarono due all’epoca ancora poco noti Kim e Kvaratskhelia, autore di una doppietta, e una rete di Osimhen. Quel Monza era dato come spacciato per la lotta salvezza, riuscendo poi a migliorare lo score.

Monza Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming

Partita: Monza-Napoli

Monza-Napoli Data: 14 maggio

14 maggio Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Monza Napoli, match della 35ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Monza – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Monza – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Monza Napoli è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Monza Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Monza Napoli, le ultimissime

Nel 3-4-2-1, Palladino dovrà rinunciare a Pablo Marì. Davanti a Di Gregorio, la difesa formata dal tridente Izzo, Marlon e Caldirola. A centrocampo Pessina e Rovella come centrali mentre sulle fasce Ciurria con Carlos Augusto. Sulla trequarti, Sensi e Caprari dietro l’unica punta Mota Carvalho.

Il Napoli risponde con un 4-3-3. Anche Spalletti dovrà fare i conti con diversi infortunati come Lozano e Mario Rui. In difesa Rrahmani e Kim come centrali mentre sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco il trio formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia che ritorna titolare dopo essere subentrato dalla panchina contro la Fiorentina.

Monza Napoli, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Mota Carvalho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.