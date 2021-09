Dove vedere Milan-Venezia in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 22-09-2021

Dove vedere Milan-Venezia, 5° giornata di Serie A, mercoledì 22 settembre ore 20.45. La partita Milan-Venezia sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky e in Diretta Streaming su DAZN.

Turno infrasettimanale tra Milan e Venezia che si affronteranno a San Siro mercoledì 22 settembre, ore 20.45.

Le due formazioni hanno conquistato rispettivamente 10 punti e 3 punti dopo 4 giornate di campionato.

Il Milan di Pioli sin qui ha un ruolino di marcia quasi impeccabile e ha ottenuto 3 vittorie nelle prime 3 partite contro Sampdoria, Cagliari e Lazio e poi hanno pareggiato domenica sera nel posticipo a Torino contro la Juventus.

Il Milan è secondo con 10 punti a pari merito con l’Inter a -2 dal Napoli capolista deve cercare di continuare nella striscia di risultati utili consecutivi e la partita contro il Venezia deve confermare la crescita della squadra rossonera.

Il Venezia viene a San Siro alla ricerca di punti vitali, in chiave lotta salvezza e sicuramente farà di tutto per ottenerli contro il Milan. In queste prime giornate la formazione veneziana ha già mostrato di praticare un bel calcio.

Il Milan è reduce dal buon punto ottenuto in rimonta contro la Juventus e vuole tornare alla vittoria. Nonostante le defezioni, la squadra rossonera sta mostrando molto carattere

Il Venezia è invece reduce da una sconfitta in trasferta nell’ultimo turno di campionato. Però la formazione lagunare sa benissimo di potersi giocare tranquillamente tutte le sue carte in chiave lotta salvezza.

Dove vedere Milan-Venezia in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Milan – Venezia

Milan – Venezia Data: Mercoledì 22 Settembre 2021 – San Siro

Mercoledì 22 Settembre 2021 – San Siro Orario: 20:45

20:45 Canali TV: – Sky Sport Serie A

– Sky Sport Serie A Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Milan-Venezia, valida per la 5° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky e in streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin.

Si potrà guardare Milan Venezia in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Milan-Venezia in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Milan Venezia in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Venezia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Venezia diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan e Venezia:

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, spera di poter recuperare qualcuno in vista della gara contro il Venezia. Da valutare soprattutto le condizioni di Giroud, il quale sembra quello più vicino al rientro rispetto agli altri. Il Milan dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con Kalulu terzino destro e la coppa centrale formata da Tomori e Romagnoli. Bennacer potrebbe giocare al posto di Kessie, non apparso al massimo nella sfida contro la Juventus. Florenzi potrebbe prendere il posto di Saelemaekers sulla fascia destra. Per il resto Diaz e Leao saranno alle spalle di Rebic.

Nelle fila della squadra allenata da mister Paolo Zanetti, Schnegg verso una maglia da titolare a sinistra. Ci sarà un turno di riposo per Molinaro. Okereke potrebbe essere sostituito da Aramu, il quale completerebbe il tridente con Henry e Johnsen.

Probabili formazioni di Milan-Venezia:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Precedenti e statistiche di Milan-Venezia:

Sono 29 i precedenti totali tra Milan e Venezia. Il bilancio parla di 18 successi del Milan, 7 pareggi e 4 successi ottenuti dal Venezia. L’ultima vittoria dei rossoneri in campionato a San Siro, risale alla stagione 1999/00, fu un secco 3-0 con le reti di Bierhoff, Weah e Orlandini. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2001/02, fu un 1-1 con le reti di Shevchenko e Maniero. L’ultimo successo del Venezia in campionato a San Siro risale alla stagione 1942/43, fu un 1-2 con le reti di Cappello, Puppo e Pernigo.

